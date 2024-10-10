Ротенберг высказался о хейтерах фразой саксофониста Игоря Бутмана

«Знаменитый на весь мир саксофонист Игорь Бутман как-то сказал, что если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься, насколько правильно ты живешь!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее Ротенберг раскритиковал КХЛ за то, что лига не поздравила его с 200 матчем в качестве главного тренера СКА. Он назвал это «дискриминацией по национальному признаку».
Позднее вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на слова Ротенберга, заявив, что многие тренеры проводят 200 матчей. Также он отметил, что 200 игр — это не недосягаемое достижение.
Ротенберг занял должность главного тренера СКА 4 января 2022 года. В 200 сыгранных матчах он одержал 134 победы. Под его руководством клуб один раз дошел до финала конференции.
В 1991 году семья Ротенберга эмигрировала из СССР в Финляндию. В третьем классе школы он официально получил финское гражданство. В 2009 году Ротенберг получил российский паспорт. Также известно, что у него есть британское гражданство.