Гендиректор «Авангарда» оценил переход в команду Даниила Башкирова

«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды. Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьезную долгую работу, которая принесет пользу “Авангарду” в этом сезоне», — приводит слова Чисяткова пресс-служба «Авангарда».