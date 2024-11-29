Гендиректор «Авангарда» оценил переход в команду Даниила Башкирова

Контракт с Даниилом рассчитан до конца сезона-2026/2027. За него магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.
«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды. Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьезную долгую работу, которая принесет пользу “Авангарду” в этом сезоне», — приводит слова Чисяткова пресс-служба «Авангарда».
В КХЛ Башкиров провел 264 матча, в которых набрал 75 (31+44) очков при показателе полезности «+19».
Напомним, ранее стало известно, что место главного тренера омского клуба займет канадец Ги Буше.