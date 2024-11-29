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Гендиректор «Авангарда» оценил переход в команду Даниила Башкирова

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал переход Даниил Баширова из магнитогорского «Металлурга» в омский клуб.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Контракт с Даниилом рассчитан до конца сезона-2026/2027. За него магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.

«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды. Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьезную долгую работу, которая принесет пользу “Авангарду” в этом сезоне», — приводит слова Чисяткова пресс-служба «Авангарда».

В КХЛ Башкиров провел 264 матча, в которых набрал 75 (31+44) очков при показателе полезности «+19».

Напомним, ранее стало известно, что место главного тренера омского клуба займет канадец Ги Буше.

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