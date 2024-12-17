Матч СКА — «Локомотив» 17 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

В свою очередь СКА — самая результативная атака, которая забивает по 3,62 шайбы в среднем за матч. При этом не самая организованная игра в защите пока не позволяет команде Романа Ротенберга претендовать на место в топ-3 лидеров Запада. Ситуация может начать меняться уже в ближайшей игре — триумф на Кубке Первого канала команды «Россия 25», костяк которой составляют игроки СКА, явно должен добавить команде уверенности и мотивации.