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Матч СКА — «Локомотив» 17 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА примет ярославский «Локомотив».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 19:30 мск и пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Проект Спорт Mail проведет онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете здесь.

«Локомотив» уверенно лидирует в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ и имеет внушительный гандикап перед ближайшим преследователем в размере восьми очков. Команда Игоря Никитина обладает лучшей в лиге обороной, которая пропускает всего 1,59 шайбы за игру.

В свою очередь СКА — самая результативная атака, которая забивает по 3,62 шайбы в среднем за матч. При этом не самая организованная игра в защите пока не позволяет команде Романа Ротенберга претендовать на место в топ-3 лидеров Запада. Ситуация может начать меняться уже в ближайшей игре — триумф на Кубке Первого канала команды «Россия 25», костяк которой составляют игроки СКА, явно должен добавить команде уверенности и мотивации.

Команды трижды встречались между собой в этом сезоне: обе игры в Санкт-Петербурге остались за «Локомотивом» (2:0, 3:2), в то время как СКА сумел забрать игру в Ярославле (4:3 ОТ).

Букмекеры отдают небольшое предпочтение СКА благодаря фактору домашней площадки. Этот матч станет для «армейцев» первым в этом сезоне на «СКА Арене», которая вмещает 21,5 тыс. человек.

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