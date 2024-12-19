Американский вратарь объяснил, почему хочет получить паспорт РФ

«Я обожаю Россию! Многие легионеры отмечают, и я соглашусь, что здесь очень чисто. Как я сказал в нашем разговоре до начала записи, здесь есть все условия для детей и семьи, это очень важно для меня, особенно когда мы уезжаем на выезд. На выходных всегда есть возможность как-то занять детей — отвести в аквапарк или на какую-нибудь площадку в торговых центрах. Зимой тут невероятно красиво — столько новогодних и рождественских украшений и гирлянд. Я наслаждаюсь своим временем здесь и ни на секунду не пожалел, что приехал в Россию», — добавил американский вратарь.