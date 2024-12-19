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Американский вратарь объяснил, почему хочет получить паспорт РФ

Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска объяснил, почему хочет получить гражданство России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я открыт ко всему. Я хочу продолжать играть в хоккей. Если появится возможность, которая позволит мне продолжить играть в России, то я бы, конечно, хотел бы ей воспользоваться. Примеры Пакетта и Менелла вдохновили меня, 100%», — приводит слова Миски «Чемпионат».

«Я обожаю Россию! Многие легионеры отмечают, и я соглашусь, что здесь очень чисто. Как я сказал в нашем разговоре до начала записи, здесь есть все условия для детей и семьи, это очень важно для меня, особенно когда мы уезжаем на выезд. На выходных всегда есть возможность как-то занять детей — отвести в аквапарк или на какую-нибудь площадку в торговых центрах. Зимой тут невероятно красиво — столько новогодних и рождественских украшений и гирлянд. Я наслаждаюсь своим временем здесь и ни на секунду не пожалел, что приехал в Россию», — добавил американский вратарь.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 29-летний Хантер Миска провел 14 матчей, в которых одержал семь побед.

В октябре 2024 года российское гражданство получил форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт, который в 2020 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее российское гражданство получили американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл, канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и канадский нападающий Брендан Лайпсик из «Автомобилиста». Российский паспорт позволяет этим хоккеистам не считаться легионерами.

Динамо М
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
17.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 5902 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Галым Мамбеталиев
Вратари
Максим Моторыгин
(Максим Моторыгин)
Никита Бояркин
2-й период
20:38
Антон Бурдасов
(Алихан Асетов, Алихан Омирбеков)
24:29
Алихан Асетов
32:30
Всеволод Логвин
32:30
Всеволод Логвин
3-й период
59:04
Антон Бурдасов
(Кирилл Савицкий)
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
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