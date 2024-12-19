Американский вратарь объяснил, почему хочет получить паспорт РФ

«Я открыт ко всему. Я хочу продолжать играть в хоккей. Если появится возможность, которая позволит мне продолжить играть в России, то я бы, конечно, хотел бы ей воспользоваться. Примеры Пакетта и Менелла вдохновили меня, 100%», — приводит слова Миски «Чемпионат».
«Я обожаю Россию! Многие легионеры отмечают, и я соглашусь, что здесь очень чисто. Как я сказал в нашем разговоре до начала записи, здесь есть все условия для детей и семьи, это очень важно для меня, особенно когда мы уезжаем на выезд. На выходных всегда есть возможность как-то занять детей — отвести в аквапарк или на какую-нибудь площадку в торговых центрах. Зимой тут невероятно красиво — столько новогодних и рождественских украшений и гирлянд. Я наслаждаюсь своим временем здесь и ни на секунду не пожалел, что приехал в Россию», — добавил американский вратарь.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 29-летний Хантер Миска провел 14 матчей, в которых одержал семь побед.
В октябре 2024 года российское гражданство получил форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт, который в 2020 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ранее российское гражданство получили американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл, канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и канадский нападающий Брендан Лайпсик из «Автомобилиста». Российский паспорт позволяет этим хоккеистам не считаться легионерами.