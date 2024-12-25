Матч ЦСКА — СКА 25 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

В межсезонье ЦСКА сменил тренера — на место Сергея Федорова, приводившего армейцев Москвы к победам в Кубке Гагарина, пришел Илья Воробьев. Начало нового сезона ЦСКА провел не лучшим образом, потеряв много очков. Но декабрю ЦСКА набрал отличный ход. В этом месяце команда пока еще ни разу не проигрывала, победив во всех семи встречах чемпионата. А всего ее победная серия достигла уже восьми игр.