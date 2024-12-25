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Матч ЦСКА — СКА 25 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

На «ЦСКА-Арене» в рамках очередного игрового дня регулярного сезона КХЛ состоится армейское дерби с участием местной команды и СКА из Санкт-Петербурга.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч ЦСКА — СКА начнется в 19:30 по московскому времени. Армейское дерби прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется в 19:00 мск.

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

В межсезонье ЦСКА сменил тренера — на место Сергея Федорова, приводившего армейцев Москвы к победам в Кубке Гагарина, пришел Илья Воробьев. Начало нового сезона ЦСКА провел не лучшим образом, потеряв много очков. Но декабрю ЦСКА набрал отличный ход. В этом месяце команда пока еще ни разу не проигрывала, победив во всех семи встречах чемпионата. А всего ее победная серия достигла уже восьми игр.

Петербургские армейцы придерживаются атакующего стиля игры. Команда много забивает и с 134 шайбами является лидером по этому показателю среди всех участников чемпионата КХЛ. Но в защите коллектив Романа Ротенберга играет не очень надежно. В турнирной таблице Западной конференции СКА на 3 балла отстает от ЦСКА.

СКА победил в последних четырех матчах против ЦСКА. В в октябре в единственной на данный момент встрече в сезоне-2024/25 подопечные Романа Ротенберг дома переиграли принципиальных соперников в овертайме — 5:4.

Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА — на победу хозяев даны наименьшие коэффициенты7.

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