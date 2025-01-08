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Ротенберг отреагировал на разгромное поражение от «Спартака»

Петербургский СКА под руководством Романа Ротенберг в домашнем матче уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:5.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после разгромного поражения от «Спартака» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Такая игра, где мы допустили ошибки. Хочу поблагодарить сегодня всех наших болельщиков, которые пришли, полные трибуны были. Мы обязательно сделаем выводы и в следующей игре дома сыграем по‑другому. Готовимся к следующей игре. Это хоккей. Мы допустили ошибки. Даже больше расстроило то, что мы не забили. Могли забить. Молодые ребята наши получили хороший опыт. Вернемся сильнее и злее», — сказал Ротенберг в эфире КХЛ-ТВ.

43-летний Роман Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года, ранее занимал пост вице-президента клуба. Это самое крупное поражение тренера в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. Ранее петербургский клуб под руководством Ротенберга проигрывал максимум в четыре шайбы — «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Авангарду» (5:9).

СКА
0:5
0:1, 0:4, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 23357 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Жамнов
Вратари
Павел Мойсевич
(Артемий Плешков)
Артем Загидулин
1-й период
19:27
Герман Рубцов
(Никита Ефремов, Александр Пашин)
2-й период
24:28
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
26:42
Иван Морозов
29:08
Иван Морозов
(Адам Ружичка, Павел Порядин)
32:21
Ансель Галимов
(Александр Пашин)
33:53
Николай Голдобин
(Андрей Локтионов)
34:59
Илья Карпухин
3-й период
42:30
Адам Ружичка
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Спартак
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