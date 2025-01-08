Ротенберг отреагировал на разгромное поражение от «Спартака»

«Такая игра, где мы допустили ошибки. Хочу поблагодарить сегодня всех наших болельщиков, которые пришли, полные трибуны были. Мы обязательно сделаем выводы и в следующей игре дома сыграем по‑другому. Готовимся к следующей игре. Это хоккей. Мы допустили ошибки. Даже больше расстроило то, что мы не забили. Могли забить. Молодые ребята наши получили хороший опыт. Вернемся сильнее и злее», — сказал Ротенберг в эфире КХЛ-ТВ.