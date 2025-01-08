Ротенберг отреагировал на разгромное поражение от «Спартака»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после разгромного поражения от «Спартака» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Такая игра, где мы допустили ошибки. Хочу поблагодарить сегодня всех наших болельщиков, которые пришли, полные трибуны были. Мы обязательно сделаем выводы и в следующей игре дома сыграем по‑другому. Готовимся к следующей игре. Это хоккей. Мы допустили ошибки. Даже больше расстроило то, что мы не забили. Могли забить. Молодые ребята наши получили хороший опыт. Вернемся сильнее и злее», — сказал Ротенберг в эфире КХЛ-ТВ.
43-летний Роман Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года, ранее занимал пост вице-президента клуба. Это самое крупное поражение тренера в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. Ранее петербургский клуб под руководством Ротенберга проигрывал максимум в четыре шайбы — «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Авангарду» (5:9).