СКА расторг контракт с Деанджело по взаимному согласию

«Тони Деанджело здорово помог нам на этом отрезке чемпионата, провел с нами большую часть регулярки. Это профессионал высокого класса — он с большим интересом и открытым сердцем приехал в Россию и СКА, с первых матчей продемонстрировал свой уровень. Мы пошли навстречу игроку, так как понимаем, что семья — важнее всего. В любой ситуации нужно помнить о близких, и мы не стали чинить препятствий Тони в тот момент, когда ему нужно быть с близкими и родными.



Хочу искренне поблагодарить Тони за совместную работу, это был полезный и интересный опыт для всех. Сейчас не нужны спекуляции — мы расстаемся друзьями, и я уверен, что сам Тони тоже будет исключительно добрыми словами отзываться о времени, проведенном в Петербурге. Огромное спасибо Тони за честную игру в нашей команде — он всегда выходил на лед со страстью и азартом, отдавался на 100%. Кто знает, возможно, он в будущем еще сыграет за СКА, мы оставляем эту дверь открытой. Спасибо, Тони. Увидимся!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.