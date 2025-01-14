СКА расторг контракт с Деанджело по взаимному согласию

29-летний американец заявил, что вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам.
«Хочу сообщить, что по семейным обстоятельствам я вынужден покинуть СКА и вернуться в Северную Америку. Это решение далось мне нелегко. Очень жаль покидать такой город и такую команду — в Санкт‑Петербурге действительно любят хоккей, ценят каждого игрока, делают все, чтобы клуб добивался высоких результатов.
Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, за неизменно полные трибуны. Вы подарили мне одни из лучших эмоций от домашних матчей, что я испытывал в карьере. Спасибо клубу и команде: главному тренеру Роману Ротенбергу, всем партнерам, тренерскому и административному штабам за помощь на льду и в быту, за внимание к деталям, высочайший профессионализм и отличную атмосферу в раздевалке. Горжусь, что был с вами в одной команде и желаю успехов в оставшейся части сезона. Я буду всегда с теплотой вспоминать этот опыт и надеюсь, что в будущем наши пути еще пересекутся. Спасибо за все», — сказал Деанджело.
Деанджело провел за СКА 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 32 (6+26) очка при коэффициенте полезности «+15». 11 января, после второго периода выездного матча с московским «Динамо» (4:5), защитник был отправлен в запас. Сообщалось, что у Деанджело возник конфликт с тренерским штабом. Несмотря на это, через два дня американец отыграл полный матч с ярославским «Локомотивом» (3:4 ОТ).
Уход Деанджело из СКА также прокомментировал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«Тони Деанджело здорово помог нам на этом отрезке чемпионата, провел с нами большую часть регулярки. Это профессионал высокого класса — он с большим интересом и открытым сердцем приехал в Россию и СКА, с первых матчей продемонстрировал свой уровень. Мы пошли навстречу игроку, так как понимаем, что семья — важнее всего. В любой ситуации нужно помнить о близких, и мы не стали чинить препятствий Тони в тот момент, когда ему нужно быть с близкими и родными.
Хочу искренне поблагодарить Тони за совместную работу, это был полезный и интересный опыт для всех. Сейчас не нужны спекуляции — мы расстаемся друзьями, и я уверен, что сам Тони тоже будет исключительно добрыми словами отзываться о времени, проведенном в Петербурге. Огромное спасибо Тони за честную игру в нашей команде — он всегда выходил на лед со страстью и азартом, отдавался на 100%. Кто знает, возможно, он в будущем еще сыграет за СКА, мы оставляем эту дверь открытой. Спасибо, Тони. Увидимся!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.
После ухода хорвата Борна Рендулича из СКА Деанджело был единственным легионером в составе клуба из Санкт-Петербурга. Теперь состав армейцев полностью состоит из российских, белорусских и казахстанских игроков.
СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 16 января, армейцы дома сыграют с «Северсталью». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.