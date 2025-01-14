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КХЛ оштрафовала «Локомотив» за кричалки фанатов в матче против СКА

Пресс-служба КХЛ сообщает, что лига наложила денежный штраф на «Локомотив» за поведение болельщиков в предыдущей игре.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Напомним, вчера, 13 января, «Локомотив» принимал СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3.

По ходу игры фанаты железнодорожников скандировали «СКА — позор российского хоккея». Они попали в прямую трансляцию матча. Фанаты «Локомотива» выкрикивали оскорбления после третье шайбы СКА, заброшенной Александром Никишиным в большинстве за минуту до окончания основного времени матча.

«Во время матча № 505 Фонбет Чемпионата КХЛ “Локомотив” — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК “Локомотив” наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

В октябре 2024 года московский «Спартак» был оштрафован за оскорбительные кричалки в адрес СКА во время матча регулярного чемпионата (2:5). Также КХЛ вынесла предупреждение клубу из Санкт-Петербурга и главному тренеру армейцев Роману Ротенбергу.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками. СКА занимает седьмое место в этой же конференции с 55 баллами.

Локомотив
4:3
1:1, 2:1, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7637 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Вратари
Алексей Мельничук
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
05:40
Захар Бардаков
12:13
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
14:27
Сергей Плотников
2-й период
20:17
Сергей Плотников
21:34
Артур Каюмов
(Андрей Сергеев)
27:54
Алексей Береглазов
33:30
Иван Демидов
35:48
Александр Радулов
(Александр Елесин, Георгий Иванов)
3-й период
46:59
Максим Березкин
53:31
Александр Радулов
58:46
Александр Радулов
59:00
Александр Никишин
(Сергей Плотников, Михаил Григоренко)
Овертайм
62:17
Рушан Рафиков
(Александр Радулов, Артур Каюмов)
62:17
Александр Радулов
Статистика
28
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
СКА
КХЛ: таблица и календарь