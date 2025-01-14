КХЛ оштрафовала «Локомотив» за кричалки фанатов в матче против СКА

«Во время матча № 505 Фонбет Чемпионата КХЛ “Локомотив” — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК “Локомотив” наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.