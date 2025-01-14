КХЛ оштрафовала «Локомотив» за кричалки фанатов в матче против СКА

Напомним, вчера, 13 января, «Локомотив» принимал СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3.
По ходу игры фанаты железнодорожников скандировали «СКА — позор российского хоккея». Они попали в прямую трансляцию матча. Фанаты «Локомотива» выкрикивали оскорбления после третье шайбы СКА, заброшенной Александром Никишиным в большинстве за минуту до окончания основного времени матча.
«Во время матча № 505 Фонбет Чемпионата КХЛ “Локомотив” — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК “Локомотив” наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.
В октябре 2024 года московский «Спартак» был оштрафован за оскорбительные кричалки в адрес СКА во время матча регулярного чемпионата (2:5). Также КХЛ вынесла предупреждение клубу из Санкт-Петербурга и главному тренеру армейцев Роману Ротенбергу.
«Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками. СКА занимает седьмое место в этой же конференции с 55 баллами.