СКА выступил с заявлением по поводу кричалок в Ярославле

Ранее КХЛ оштрафовала «Локомотив» на 100 тыс. рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес СКА. В частности, болельщики ярославской команды скандировали «СКА — позор российского хоккея».
Кроме того, после третьего поражения СКА подряд в СМИ появились сообщения о возможной отставке главного тренера команды Романа Ротенберга. Председатель совета директоров клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.
«Хоккейный клуб СКА, руководство, тренерский штаб и команда выражают решительный протест против фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба, организованной теми, кто боится прямой хоккейной конкуренции на площадке.
В последнее время участились случаи оскорбительных кричалок фан-секторов в гостевых матчах нашей команды и именно на аренах прямых конкурентов. Это прямое давление на судей и попытка радикализовать фанатское хоккейное движение, что безусловно не красит спорт и опасно для общества в непростое для нашей страны время.
За десятки лет хоккейный клуб СКА провёл тысячи матчей на своих аренах, и не было ни одного случая непотребного поведения наших болельщиков. Наверное, Минспорта, руководство КХЛ и другие ответственные за проведение хоккейных матчей в КХЛ должны вмешаться, так как попустительство некоторых клубов своим фанатским секторам несёт угрозу развитию хоккея в нашей стране.
Налицо организованный медийный чёрный пиар в адрес руководства СКА, тренеров и игроков клуба. Данные действия ставят под угрозу честное и спортивное соперничество в КХЛ, превращают хоккейные матчи в непотребное зрелище для большинства нормальных любителей спорта в нашей стране», — сказано в заявлении СКА.
СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 16 января, «армейцы» дома сыграют с «Северсталью». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.