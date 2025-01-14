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СКА выступил с заявлением по поводу кричалок в Ярославле

Пресс-служба СКА выпустила заявление клуба из-за последних новостей о команде в СМИ, а также прокомментировала ситуацию с оскорбительными кричалками болельщиков в адрес команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК СКА

Ранее КХЛ оштрафовала «Локомотив» на 100 тыс. рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес СКА. В частности, болельщики ярославской команды скандировали «СКА — позор российского хоккея».

Кроме того, после третьего поражения СКА подряд в СМИ появились сообщения о возможной отставке главного тренера команды Романа Ротенберга. Председатель совета директоров клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.

«Хоккейный клуб СКА, руководство, тренерский штаб и команда выражают решительный протест против фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба, организованной теми, кто боится прямой хоккейной конкуренции на площадке.

В последнее время участились случаи оскорбительных кричалок фан-секторов в гостевых матчах нашей команды и именно на аренах прямых конкурентов. Это прямое давление на судей и попытка радикализовать фанатское хоккейное движение, что безусловно не красит спорт и опасно для общества в непростое для нашей страны время.

За десятки лет хоккейный клуб СКА провёл тысячи матчей на своих аренах, и не было ни одного случая непотребного поведения наших болельщиков. Наверное, Минспорта, руководство КХЛ и другие ответственные за проведение хоккейных матчей в КХЛ должны вмешаться, так как попустительство некоторых клубов своим фанатским секторам несёт угрозу развитию хоккея в нашей стране.

Налицо организованный медийный чёрный пиар в адрес руководства СКА, тренеров и игроков клуба. Данные действия ставят под угрозу честное и спортивное соперничество в КХЛ, превращают хоккейные матчи в непотребное зрелище для большинства нормальных любителей спорта в нашей стране», — сказано в заявлении СКА.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 16 января, «армейцы» дома сыграют с «Северсталью». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Локомотив
4:3
1:1, 2:1, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7637 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Вратари
Алексей Мельничук
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
05:40
Захар Бардаков
12:13
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
14:27
Сергей Плотников
2-й период
20:17
Сергей Плотников
21:34
Артур Каюмов
(Андрей Сергеев)
27:54
Алексей Береглазов
33:30
Иван Демидов
35:48
Александр Радулов
(Александр Елесин, Георгий Иванов)
3-й период
46:59
Максим Березкин
53:31
Александр Радулов
58:46
Александр Радулов
59:00
Александр Никишин
(Сергей Плотников, Михаил Григоренко)
Овертайм
62:17
Рушан Рафиков
(Александр Радулов, Артур Каюмов)
62:17
Александр Радулов
Статистика
28
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь