КХЛ оштрафовала Радулова за плевок в сторону судьи

Спортивно‑дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова по итогам матча против петербургского СКА.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Радулова по п. 1.31 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.
Согласно соответствующей статье регламента за ее нарушение накладывается штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.
После окончания матча между «Локомотивом» и СКА Александр Радулов был награжден как лучший игрок встречи — ему удалось оформить дубль и сделать голевой пас в овертайме.
Ярославский клуб является лидером сезона-2024/25. В 46 матчах «железнодорожники» набрали 74 очка, на втором месте по количеству очков находится «Трактор» — у челябинцев 61 балл в турнирной таблице после 46 игр. Александр Радулов в текущем сезоне провел 41 матч и набрал 25 очков (14 шайб и 11 передач).