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КХЛ оштрафовала Радулова за плевок в сторону судьи

13 января нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов был удален после окончания матча со СКА (4:3 ОТ).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Спортивно‑дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова по итогам матча против петербургского СКА.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Радулова по п. 1.31 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Согласно соответствующей статье регламента за ее нарушение накладывается штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

После окончания матча между «Локомотивом» и СКА Александр Радулов был награжден как лучший игрок встречи — ему удалось оформить дубль и сделать голевой пас в овертайме.

Ярославский клуб является лидером сезона-2024/25. В 46 матчах «железнодорожники» набрали 74 очка, на втором месте по количеству очков находится «Трактор» — у челябинцев 61 балл в турнирной таблице после 46 игр. Александр Радулов в текущем сезоне провел 41 матч и набрал 25 очков (14 шайб и 11 передач).

Локомотив
4:3
1:1, 2:1, 0:1
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7637 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Вратари
Алексей Мельничук
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
05:40
Захар Бардаков
(Арсений Грицюк)
12:13
Александр Радулов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
14:27
Сергей Плотников
2-й период
20:17
Сергей Плотников
21:34
Артур Каюмов
(Андрей Сергеев)
27:54
Алексей Береглазов
33:30
Иван Демидов
35:48
Александр Радулов
(Георгий Иванов, Александр Елесин)
3-й период
46:59
Максим Березкин
53:31
Александр Радулов
58:46
Александр Радулов
59:00
Александр Никишин
(Сергей Плотников, Михаил Григоренко)
Овертайм
62:17
Рушан Рафиков
(Александр Радулов, Артур Каюмов)
62:17
Александр Радулов
Статистика
28
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
СКА
КХЛ: таблица и календарь