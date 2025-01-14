КХЛ оштрафовала Радулова за плевок в сторону судьи

Ярославский клуб является лидером сезона-2024/25. В 46 матчах «железнодорожники» набрали 74 очка, на втором месте по количеству очков находится «Трактор» — у челябинцев 61 балл в турнирной таблице после 46 игр. Александр Радулов в текущем сезоне провел 41 матч и набрал 25 очков (14 шайб и 11 передач).