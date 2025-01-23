СКА — «Динамо» Москва 23 января 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

СКА прервал серию из 4 поражений, победив во вторник «Локомотив» 5:2. Команда из Санкт-Петербурга нанесла в той встрече всего 16 бросков, но была точнее соперника. Захар Бардаков набрал 3 (1+2) очка, две шайбы на счету Сергея Плотникова. 19-летний вратарь СКА Егор Заврагин отразил 26 бросков из 28.



У московского «Динамо» в январе было 5 побед подряд — до недавней встречи с «Сочи» (1:3). Единственную шайбу в том матче у бело-голубых забросил защитник Игорь Ожиганов. Динамовцы занимают 5-е место в Западной конференции, СКА расположился на одну строчку ниже.

В этом сезоне команды провели 2 встречи, оба раза «Динамо» было сильнее в основное время — 4:2 и 5:4. У СКА получил травму ведущий защитник Александр Никишин, также матч пропустят Никита Зайцев, Марат Хайруллин, Михаил Воробьев и Евгений Кузнецов.



SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Динамо». В прямом эфире игру будут транслировать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».



По мнению букмекеров, сегодня больше шансов победить у СКА, коэффициент на это событие — 2,02. На победу «Динамо» в основное время дают 3,40. Также здесь ждут как минимум 5 голов.