СКА оштрафован по итогам матча со «Спартаком» за поведение фанатов

«Во время матча № 575 Фонбет Чемпионата КХЛ “Спартак” — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики петербургской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК СКА наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — написала лига в своем обращении на сайте.