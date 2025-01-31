СКА оштрафован по итогам матча со «Спартаком» за поведение фанатов

Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
«Во время матча № 575 Фонбет Чемпионата КХЛ “Спартак” — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики петербургской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК СКА наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — написала лига в своем обращении на сайте.
Также в КХЛ отметили, что аналогичное разбирательство ведется и в отношении болельщиков «Спартака». Точная сумма штрафа, который выплатит СКА не был назван.
Напомним, в текущем сезоне-2024/2025 была похожая ситуация. Во время матча болельщики «Спартака» скандировали фразу «СКА — позор российского хоккея». Этим фактом был возмущен главный тренер СКА Роман Ротенберг.