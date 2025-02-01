«Динамо» Москва — СКА 1 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Московское «Динамо» мощно провело январь, выиграв 8 матчей из 10, причем все победы были в основное время. После обменов в декабре команда стала более сбалансированной, клуб укрепил вратарскую бригаду и нападение. Владислав Подъяпольский признан лучшим голкипером месяца в КХЛ, а канадец Дилан Сикьюра набрал 8 (4+4) очков в 10 матчах. Два дня назад «Динамо» обыграло «Торпедо» (4:2) и теперь занимает третье место в Западной конференции.
СКА идет на серии из трех побед, последняя получилась довольно валидольной. Команда Романа Ротенберга вела 3:0 со «Спартаком», а в итоге победила в серии буллитов. Победный гол забил Иван Демидов, он же признан лучшим новичком января. 19-летний нападающий забросил 9 шайб и отдал 5 передач в 11 матчах. СКА по-прежнему занимает 6-ю строчку в таблице на Западе, но приблизился к группе команд со 2-го по 5-е место.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва — СКА. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».
В трех матчах этого сезона каждый раз верх брали бело-голубые. «Динамо» дважды выиграло в гостях и один раз на своем льду. Последняя встреча была 23 января, СКА вел 3:0, а затем динамовцы забросили 5 шайб подряд.
Сегодня букмекеры чуть выше оценивают шансы «Динамо». На победу москвичей в основное время коэффициент равен 2,38, на победу СКА — 2,70. Матч ожидается голевым, на тотал больше 5,5 дают коэффициент 1,77.