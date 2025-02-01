«Динамо» Москва — СКА 1 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Московское «Динамо» мощно провело январь, выиграв 8 матчей из 10, причем все победы были в основное время. После обменов в декабре команда стала более сбалансированной, клуб укрепил вратарскую бригаду и нападение. Владислав Подъяпольский признан лучшим голкипером месяца в КХЛ, а канадец Дилан Сикьюра набрал 8 (4+4) очков в 10 матчах. Два дня назад «Динамо» обыграло «Торпедо» (4:2) и теперь занимает третье место в Западной конференции.