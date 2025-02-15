«Салават Юлаев» — «Локомотив» 16 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Локомотив» давно и с запасом лидирует в регулярном чемпионате, так что три поражения в 5 последних матчах не смущают команду Игоря Никитина. Ярославцы не так много забивают, по сравнению с другими топ-клубами, зато пропускают меньше всех: всего 102 шайбы в 56 матчах. «Салават Юлаев», например, пропустил на 27 голов больше. В «Локомотиве» на первых ролях российские игроки. По 30 очков и больше набрали Артур Каюмов, Максим Березкин, Максим Шалунов и Александр Радулов.