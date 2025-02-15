«Салават Юлаев» — «Локомотив» 16 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Салават Юлаев» поднялся на второе место в Восточной конференции, победив 14 февраля «Ак Барс» 3:0. В состав уфимцев после травмы вернулся их лучший бомбардир Джош Ливо. В этом матче 31-летний канадец забросил 41-ю шайбу в сезоне. По результативности «Салават Юлаев» — 4-я команда КХЛ, по надежности в обороне — делит 4−5-е места с «Металлургом». В составе уфимцев выделяются легионеры. Помимо Ливо в топ-4 лучших бомбардиров команды идут Шелдон Ремпал, Нэйтан Тодд и Саша Хмелевски.
«Локомотив» давно и с запасом лидирует в регулярном чемпионате, так что три поражения в 5 последних матчах не смущают команду Игоря Никитина. Ярославцы не так много забивают, по сравнению с другими топ-клубами, зато пропускают меньше всех: всего 102 шайбы в 56 матчах. «Салават Юлаев», например, пропустил на 27 голов больше. В «Локомотиве» на первых ролях российские игроки. По 30 очков и больше набрали Артур Каюмов, Максим Березкин, Максим Шалунов и Александр Радулов.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Локомотив». В прямом эфире игру будут показывать KHL Prime и «Кинопоиск».
В сентябре обе команды встречались в Ярославле. Основное время завершилось со счетом 2:2, в овертайме победил «Салават Юлаев».
Букмекеры считают, что в этой встрече шансы команд практически равны. На победу «Салавата Юлаева» в основное время дают коэффициент 2,50, на победу «Локомотива» — 2,70. Также тут ждут не больше 5 голов.