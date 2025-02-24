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«Автомобилист» откроет новую арену в Екатеринбурге матчем с ЦСКА

Матч между екатеринбургским «Автомобилистом» и московским ЦСКА 10 марта состоится на новой «УГМК Арене», сообщает официальный сайт КХЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Официальная церемония открытия арены состоится 10 марта. Билеты на игру поступят в продажу 7 марта, подробности их реализации будут объявлены на официальных ресурсах клуба «Автомобилист».

28 февраля в качестве тестового мероприятия на новой арене пройдет матч Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между «Толпаром» и «Авто».

Напомним, строительство «УГМК Арены» вместимостью более 12 тысяч зрителей началось в 2019 году. Сроки открытия несколько раз переносились, дважды на стройплощадке возникал пожар.

После 57 матчей в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» с 77 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. Команда досрочно гарантировала себе участие в плей-офф.

Также в 2025 году планируется открытие новой арены в Нижнем Новгороде. В одном из городов с новыми сооружениями планируется провести Матч всех звезд КХЛ в 2026 году.

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