«Автомобилист» откроет новую арену в Екатеринбурге матчем с ЦСКА

Официальная церемония открытия арены состоится 10 марта. Билеты на игру поступят в продажу 7 марта, подробности их реализации будут объявлены на официальных ресурсах клуба «Автомобилист».
28 февраля в качестве тестового мероприятия на новой арене пройдет матч Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между «Толпаром» и «Авто».
Напомним, строительство «УГМК Арены» вместимостью более 12 тысяч зрителей началось в 2019 году. Сроки открытия несколько раз переносились, дважды на стройплощадке возникал пожар.
После 57 матчей в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» с 77 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. Команда досрочно гарантировала себе участие в плей-офф.
Также в 2025 году планируется открытие новой арены в Нижнем Новгороде. В одном из городов с новыми сооружениями планируется провести Матч всех звезд КХЛ в 2026 году.