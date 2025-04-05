ЦСКА — «Динамо» Минск 5 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Воробьев снял Просветова после трех пропущенных шайб, но вины вратаря в них не было. Красно-синие по какой-то причине оказались просто не готовы к напору минчан. Хоккеисты «Динамо» на кураже рисовали красивые комбинации, отдавали тонкие передачи, забивали эстетские голы. Интересно, что в Минске команда Квартальнова забила 17 голов в 3 матчах, а в Москве — только 2. В этом плей-офф уже был пример «Сибири», которая дала отпор после разгромных поражений на выезде. Да и ЦСКА уже проигрывал 0:7 в при Воробьеве. Теперь армейцам пора правильно отреагировать на минский провал.