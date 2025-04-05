ЦСКА — «Динамо» Минск 5 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

ЦСКА стоит на грани поражения в этой серии. Как и год назад, армейцы могут вылететь уже в первом раунде Кубка Гагарина. Тогда это стоило должности главному тренеру Федорову. Над голового нынешнего рулевого Воробьева тоже сгустились тучи. Пока все матчи в противостоянии минского «Динамо» и ЦСКА выигрывают хозяева. Для красно-синих это хороший знак. Правда, смущает разгром, который «зубры» учинили москвичам в пятом матче. Счета 7:0 не ожидал никто. Тем более после двух побед ЦСКА на своем льду.
Воробьев снял Просветова после трех пропущенных шайб, но вины вратаря в них не было. Красно-синие по какой-то причине оказались просто не готовы к напору минчан. Хоккеисты «Динамо» на кураже рисовали красивые комбинации, отдавали тонкие передачи, забивали эстетские голы. Интересно, что в Минске команда Квартальнова забила 17 голов в 3 матчах, а в Москве — только 2. В этом плей-офф уже был пример «Сибири», которая дала отпор после разгромных поражений на выезде. Да и ЦСКА уже проигрывал 0:7 в при Воробьеве. Теперь армейцам пора правильно отреагировать на минский провал.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» Минск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».
Букмекеры считают, что шансы команд сегодня абсолютно равны. На победу ЦСКА и минского «Динамо» в основное время дают по 2,50. Тотал меньше 5,5 стоит 1,58, то есть 6 шайб и больше тут не ждут. Проход ЦСКА в следующий раунд оценивается в 4,00.