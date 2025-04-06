«Сибирь» — «Салават Юлаев» 6 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Еще одна серия первого раунда плей-офф КХЛ, где все победы пока достаются только хозяевам. «Сибирь» достаточно неожиданно сравняла счет после двух матчей в Новосибирске, «Салават Юлаев» ответил на этой победой в Уфе со счетом 5:2. У команды Козлова снова заработало большинство, она реализовала две попытки. Оба раза отличился Ремпал, всего на счету легионера три шайбы в этой встрече. Наконец забил и Ливо (пусть и в пустые ворота). До этого главный бомбардир КХЛ отдавал только голевые передачи. Теперь уфимцам надо найти путь к воротам в Новосибирске. До этого в двух гостевых матчах «Салават Юлаев» забил только один гол.