«Сибирь» — «Салават Юлаев» 6 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Еще одна серия первого раунда плей-офф КХЛ, где все победы пока достаются только хозяевам. «Сибирь» достаточно неожиданно сравняла счет после двух матчей в Новосибирске, «Салават Юлаев» ответил на этой победой в Уфе со счетом 5:2. У команды Козлова снова заработало большинство, она реализовала две попытки. Оба раза отличился Ремпал, всего на счету легионера три шайбы в этой встрече. Наконец забил и Ливо (пусть и в пустые ворота). До этого главный бомбардир КХЛ отдавал только голевые передачи. Теперь уфимцам надо найти путь к воротам в Новосибирске. До этого в двух гостевых матчах «Салават Юлаев» забил только один гол.
«Сибирь» уже превзошла ожидания от этого сезона. Команда Епанчинцева не просто вышла в плей-офф, но и оказала сопротивление второй команде Востока. У «Сибири» из-за травмы не играет вратарь Красоткин, пятый матч пропустил форвард Широков, защитник Бек хватал ненужные удаления. И несмотря на это, у «Сибири» есть шанс сравнять счет в серии. В Уфе у сибиряков не получалось довести шайбу до опасной зоны и бросать оттуда, плюс было много удалений. А «Салават Юлаев» забил уже 8 голов в этой серии в большинстве.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сибирь» — «Салават Юлаев». В прямом эфире игру покажут КХЛ ТВ, KHL Prime и «Кинопоиск».
Букмекеры сегодня отдают предпочтение «Салавату Юлаеву», на его победу в основное время предлагают коэффициент 1,88. Ничья стоит 4,20, а победа «Сибири» — 3,90. Тотал больше 4,5 оценивается в 1,78. В выход новосибирцев во второй раунд мало кто верит, коэффициент на это событие — 8,30.