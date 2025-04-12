«Динамо» Москва — «Ак Барс» 12 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва — «Ак Барс». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».



У московского «Динамо» хорошие шансы снять «проклятие второго раунда». С чемпионского 2013 года у бело-голубых все никак не получается преодолеть этот барьер. Сейчас же у Кудашова подобралась хорошая команда, есть опыт поражений в плей-офф, выводы явно сделаны. «Динамо» усилилось по ходу сезону, взяв вратаря Подъяпольского и форварда Сикьюру для первого звена. Серия против СКА получилась одной из самых упорных на Западе. Команда Кудашова вела 2−0 и 3−1 и одержала решающая победу в 6-м матче на выезде. В той игре в ворота впервые за полтора месяца вернулся Подъяпольский и отразил 35 из 37 бросков.



«Ак Барс» уже сделал шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, выйдя во второй раунд плей-офф. Хотя, конечно, задачи перед 3-кратным обладателем Кубка Гагарина всегда самые высокие. Казанцы были нестабильны в первом раунде, из-за этого серия с «Автомобилистом» затянулась до 7-го матча. «Ак Барс» мог забить 7 голов в одном матче и 0 в следующем. И затем еще 5. Дважды команда Гатиятулина выигрывала первые периоды со счетом 4:0 (оба раза дома), но обычно она тяжело начинала матчи. По составу «Ак Барс» чуть уступает «Динамо», это касается и вратарей, и форвардов. Хотя Галимов, Семенов, Барабанов и Яшкин приносят большую пользу казанцам.



Интересно, что в регулярном чемпионате оба матчи выдались голевые, и оба раза сильнее был «Ак Барс»: 5:4 в Казани и 6:5 в Москве.



Сегодня голы не особо ждут, букмекеры предлагают коэффициент 1,57 на тотал меньше 5,5. В плане исхода фаворитом является «Динамо», победа москвичей в основное время оценивается в 1,97, победа «Ак Барса» — в 3,50. Если ставить на всю серию, то на выход бело-голубых в следующий раунд дают 1,57, на выход казанцев — 2,40.