«Локомотив» — «Авангард»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Ситуации у четвертьфинальных команд в текущем сезоне абсолютно разные. «Локомотив» «пролетел» этот сезон практически идеально: выиграл Кубок Открытия, сходу занял первое место на Западе и в обще турнирной таблице. У ярославцев, кажется, на судьбе этого сезона написано забрать Кубок Гагарина, который так нелепо ушел от них в прошлом сезоне.