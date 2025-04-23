«Локомотив» — «Авангард»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Встреча начнется 19:30 мск. Сейчас счет в серии равный: 3−3.
Как протекает серия и что ждать от матч
Ситуации у четвертьфинальных команд в текущем сезоне абсолютно разные. «Локомотив» «пролетел» этот сезон практически идеально: выиграл Кубок Открытия, сходу занял первое место на Западе и в обще турнирной таблице. У ярославцев, кажется, на судьбе этого сезона написано забрать Кубок Гагарина, который так нелепо ушел от них в прошлом сезоне.
«Авангард» встретил этот чемпионат в абсолютно другой обстановке. Кризис с начала сезона привел к отставке главного тренера и приходу на этот пост канадца Ги Буше. Самое главное — у омичей получилось выбраться с низов турнирной таблице и дать бой сильнейшему сопернику «Локомотиву».
Обе команды по соотношению вложенных усилий с морально точки зрения заслуживают пройти дальше. Да, все равны, но кто-то всегда «ровнее», поэтому дальше пойдет только один клуб.
Седьмой матч обещает быть крайне интересным, но прогнозисты говорят, что фаворитом встречи все же выступает «Локомотив». Больше дисциплины и самообладания, больше ориентированности на площадке, кажется, дают право на небольшое, но все же преимущество.
Напомним, в ¼ финала Кубка Гагарина «Локомотив» и «Авангард» провели шесть личных встреч. Трижды побеждали «железнодорожники» — 4:1, 6:2 и 2:1, в трёх играх сильнее оказались «ястребы» — 4:1, 3:2 и 3:0.
Где смотреть
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Авангард». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».
Интересные факты
Рафиков и Полунин могут в это встрече достичь отметки в 200 очков КХЛ.
Травмы
На лед не выдут Бойков, Никулин и Маклауд.