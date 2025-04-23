Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительную допинг-пробу

По информации источника, отстранение 30-летнего нападающего началось на прошлой неделе. Вещество, обнаруженное в его допинг-пробе, не раскрывается. Если употребление допинга будет доказано, то Голышеву может грозить длительная дисквалификация на срок до четырех лет.
Пресс-служба «Автомобилиста» опубликовала официальное заявление, в котором подтвердила получение уведомления о положительном результате допинг-пробы своего капитана.
«Хоккейный клуб “Автомобилист” сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны анти-допинговых органов», — сказано в заявлении клуба.
Голышев провел всю взрослую карьеру в «Автомобилисте», отыграв за клуб в общей сложности 12 сезонов. В нынешнем сезоне он провел 59 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 38 (14+24) очков. Перед стартом сезона Голышев был назначен капитаном команды. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2028/29.
«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат КХЛ на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф клуб из Екатеринбурга в семи матчах уступил казанскому «Ак Барсу».
Ранее в этом сезоне из-за положительных допинг-проб были отстранены два хоккеиста ЦСКА — защитник Никита Седов и нападающий Владислав Каменев. В их допинг-пробах была обнаружена концентрация мельдония, превышающая норму более чем в четыре с половиной раза.