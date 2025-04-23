Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительную допинг-пробу

Голышев провел всю взрослую карьеру в «Автомобилисте», отыграв за клуб в общей сложности 12 сезонов. В нынешнем сезоне он провел 59 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 38 (14+24) очков. Перед стартом сезона Голышев был назначен капитаном команды. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2028/29.