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«Локомотив» — «Авангард»: составы команд на матч серии ¼ финала Кубка Гагарина

Сегодня, 23 апреля, состоится седьмой матч ¼ финала Кубка Гагарина между командами «Локомотив» и «Авангард».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Локомотив"

Встреча пройдет на ярославской «Арене-2000» и начнется в 19:30 мск. Сейчас счет в серии равный: 3−3.

Sport Mail предлагает ознакомиться с составами играющих команд.

Состав команды «Локомотив»:

Вратари: Даниил Исаев, Алексей Мельничук.

Игровые пятерки:

  • Александр Радулов, Максим Шалунов, Максим Березкин, Алексей Береглазов, Андрей Сергеев
  • Артур Каюмов, Георгий Иванов, Денис Алексеев, Никита Черепанов, Мартин Гернат
  • Егор Сурин, Байрон Фрэз, Рихард Паник, Александр Елесин, Рушан Рафиков
  • Александр Полунин, Павел Красковский, Даниил Бут, Никита Кирьянов, Дмитрий Симашев

Состав команды «Авангард»:

Вратари: Никита Серебряков, Михаил Бердин.

Игровые пятерки:

  • Джованни Фьоре, Иван Игумнов, Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков
  • Константин Окулов, Райан Спунер, Наиль Якупов, Михаил Гуляев, Алекс Грант
  • Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Рид Буше, Евгений Кулик, Павел Коледов
  • Павел Леука, Илья Каблуков, Никита Холодилин, Алексей Соловьев