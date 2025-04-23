«Локомотив» — «Авангард»: составы команд на матч серии ¼ финала Кубка Гагарина

Встреча пройдет на ярославской «Арене-2000» и начнется в 19:30 мск. Сейчас счет в серии равный: 3−3.
Sport Mail предлагает ознакомиться с составами играющих команд.
Состав команды «Локомотив»:
Вратари: Даниил Исаев, Алексей Мельничук.
Игровые пятерки:
- Александр Радулов, Максим Шалунов, Максим Березкин, Алексей Береглазов, Андрей Сергеев
- Артур Каюмов, Георгий Иванов, Денис Алексеев, Никита Черепанов, Мартин Гернат
- Егор Сурин, Байрон Фрэз, Рихард Паник, Александр Елесин, Рушан Рафиков
- Александр Полунин, Павел Красковский, Даниил Бут, Никита Кирьянов, Дмитрий Симашев
Состав команды «Авангард»:
Вратари: Никита Серебряков, Михаил Бердин.
Игровые пятерки:
- Джованни Фьоре, Иван Игумнов, Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков
- Константин Окулов, Райан Спунер, Наиль Якупов, Михаил Гуляев, Алекс Грант
- Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Рид Буше, Евгений Кулик, Павел Коледов
- Павел Леука, Илья Каблуков, Никита Холодилин, Алексей Соловьев