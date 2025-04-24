Источник: финансирование «Авангарда» может быть сокращено

По данным источника, председатель Совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников поставил перед офисными сотрудниками клуба практически невыполнимые планы по росту доходов: нужно наращивать аудиторию в соцсетях, увеличивать выручку с матчей, продажи атрибутики и прочего. При этом бюджеты на подобные инициативы только уменьшаются.
Главная причина снижения финансирование — финансовые трудности у «Газпрома». Несмотря на то что «Газпромнефть», являющаяся спонсором «Авангарда», остается самой прибыльной частью корпорации, именно там постепенно урезают бюджеты и сокращают вложения в неприоритетные проекты.
«Если я правильно поняла, часть этих средств будет перераспределена в пользу СКА», — написала журналистка Дарья Тубольцева.
«Авангард» завершил выступление в плей-офф Кубка Гагарина-2025, проиграв в семи матчах ярославскому «Локомотиву» во втором раунде.
Игорь Никитин
Ги Буше
Даниил Исаев
Никита Серебряков
(Никита Серебряков)
11:50
Александр Радулов
(Максим Шалунов, Мартин Гернат)
22:03
Илья Каблуков
30:23
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Рушан Рафиков)
48:16
Евгений Кулик
(Владимир Ткачев, Николай Прохоркин)
57:26
Константин Окулов
(Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачев)
72:36
Александр Полунин
72:36
Николай Прохоркин
86:31
Байрон Фрэз
(Даниил Бут, Александр Полунин)
2
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит