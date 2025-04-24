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Источник: финансирование «Авангарда» может быть сокращено

Как сообщает «ВсеПроСпорт», омский «Авангард» может столкнуться с финансовыми сложностями в сезоне-2025/26.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Авангард"

По данным источника, председатель Совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников поставил перед офисными сотрудниками клуба практически невыполнимые планы по росту доходов: нужно наращивать аудиторию в соцсетях, увеличивать выручку с матчей, продажи атрибутики и прочего. При этом бюджеты на подобные инициативы только уменьшаются.

Главная причина снижения финансирование — финансовые трудности у «Газпрома». Несмотря на то что «Газпромнефть», являющаяся спонсором «Авангарда», остается самой прибыльной частью корпорации, именно там постепенно урезают бюджеты и сокращают вложения в неприоритетные проекты.

«Если я правильно поняла, часть этих средств будет перераспределена в пользу СКА», — написала журналистка Дарья Тубольцева.

«Авангард» завершил выступление в плей-офф Кубка Гагарина-2025, проиграв в семи матчах ярославскому «Локомотиву» во втором раунде.

Локомотив
3:2
1:0, 1:0, 0:2
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
23.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8003 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Ги Буше
Вратари
Даниил Исаев
Никита Серебряков
(Никита Серебряков)
1-й период
11:50
Александр Радулов
(Максим Шалунов, Мартин Гернат)
2-й период
22:03
Илья Каблуков
30:23
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Рушан Рафиков)
3-й период
48:16
Евгений Кулик
(Владимир Ткачев, Николай Прохоркин)
57:26
Константин Окулов
(Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачев)
Овертайм
72:36
Александр Полунин
72:36
Николай Прохоркин
86:31
Байрон Фрэз
(Даниил Бут, Александр Полунин)
Статистика
2
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит