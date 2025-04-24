Источник: финансирование «Авангарда» может быть сокращено

По данным источника, председатель Совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников поставил перед офисными сотрудниками клуба практически невыполнимые планы по росту доходов: нужно наращивать аудиторию в соцсетях, увеличивать выручку с матчей, продажи атрибутики и прочего. При этом бюджеты на подобные инициативы только уменьшаются.