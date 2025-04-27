«Локомотив» — «Салават Юлаев»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Встреча начнется 16:30 мск. Первый матч серии.
Как протекает серия
Предстоящий матч будет первым в серии и пока остается только предполагать, кто выйдет из него победителем. Обратим внимание на то, как завершились серии четвертьфинала у каждой из команд.
«Локомотив» смог «дожать» «Авангард» в овертайме седьмого матча и пробиться в полуфинал. Соперник из Омска не дался так легко, как противник ⅛ финала — «Торпедо».
«Салават Юлаев» спас практически безнадежную серию со «Спартаком» и в седьмом матче вырвал победу. Команда несколько лет не забиралась дальше ⅛ финала — последний раз в сезоне-2021/2022. Очевидно, большую пользу команде приносит рекордсмен текущего чемпионата Джош Ливо, а также Александр Хмелевски и Шелдон Ремпал.
Предпочтение в этой полуфинальной битве, несмотря на заслуги уфимцев, стоит отдать «Локомотиву».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Салават Юлаев». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».
Круглые даты
Хохряков в предстоящем матче проведет 100-ю игру в КХЛ. Полунин может достичь отметки в 200 очков в лиге.
Травмы
В списке травмированных у «Салавата» по-прежнему Глеб Кузьмин, выбывший еще во время регулярного чемпионата. На льду не появится и ярославский хоккеист Степан Никулин.