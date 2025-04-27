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«Локомотив» — «Салават Юлаев»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 27 апреля, на «Арена-2000» в Ярославле пройдет первый матч полуфинальной серии плей-офф между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется 16:30 мск. Первый матч серии.

Как протекает серия

Предстоящий матч будет первым в серии и пока остается только предполагать, кто выйдет из него победителем. Обратим внимание на то, как завершились серии четвертьфинала у каждой из команд.

«Локомотив» смог «дожать» «Авангард» в овертайме седьмого матча и пробиться в полуфинал. Соперник из Омска не дался так легко, как противник ⅛ финала — «Торпедо».

«Салават Юлаев» спас практически безнадежную серию со «Спартаком» и в седьмом матче вырвал победу. Команда несколько лет не забиралась дальше ⅛ финала — последний раз в сезоне-2021/2022. Очевидно, большую пользу команде приносит рекордсмен текущего чемпионата Джош Ливо, а также Александр Хмелевски и Шелдон Ремпал.

Предпочтение в этой полуфинальной битве, несмотря на заслуги уфимцев, стоит отдать «Локомотиву».

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Салават Юлаев». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».

Круглые даты

Хохряков в предстоящем матче проведет 100-ю игру в КХЛ. Полунин может достичь отметки в 200 очков в лиге.

Травмы

В списке травмированных у «Салавата» по-прежнему Глеб Кузьмин, выбывший еще во время регулярного чемпионата. На льду не появится и ярославский хоккеист Степан Никулин.