Кудашов после проигрыша матча ½ финала: доволен сегодня всей командой

— Смотрите, плей-офф игра и вратарей, и защитников, и нападения, всех.. От начала и до конца. Поэтому выделять, что сегодня два вратаря играли, а все остальные, что делали? Не выходили? Всегда есть ключевые люди. Всегда, на поле так бывает. Я не согласен, что сегодня игра была двух вратарей. Сегодня игра была командами, двух команд.