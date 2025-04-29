Кудашов после проигрыша матча ½ финала: доволен сегодня всей командой

— Равная, довольно острая игра. В принципе, моменты были сначала у нас, потом у них.
Совершенно нормальная скорость игры.
— Алексей Николаевич, вообще, есть ощущение, что сегодня была игра вратарей. Фукале во втором периоде подтащил, а Влад не выручил в концовке, поплыл во втором периоде.
— А первые два гола?
— У Фукале?
— Да.
— Ну, он отмазался. Счет мог стать 3−0, в вашу пользу и игра была бы закончена.
— Смотрите, плей-офф игра и вратарей, и защитников, и нападения, всех.. От начала и до конца. Поэтому выделять, что сегодня два вратаря играли, а все остальные, что делали? Не выходили? Всегда есть ключевые люди. Всегда, на поле так бывает. Я не согласен, что сегодня игра была двух вратарей. Сегодня игра была командами, двух команд.
— Не возникло ли у вас ощущения легкого дежавю начала серии с «Ак Барсом»?
— Нет, схожие есть всегда. В хоккее всегда забивают или с атаки сходу, или с позиционной атаки. Вы ничего нового не открываете. Всегда выигрываешь что-нибудь или проигрываешь. Это совершенно нормально.
— На протяжении двух первых раундов все журналисты и эксперты говорили об умении «Трактора» отыгрываться, о том сколько камбэков они сделали. Обращали внимание команды на это?
— Мы не делали акцент на это. Все прекрасно и так знают, следили за прошлыми сериями. Мы
отталкиваемся от своей игры. В некоторых моментах мы не доработали, это основная причина
[поражения].
— Все ждали, что сегодня Дилан Сикьюра себя проявит. Что вы ожидаете от Сикьюры в этой серии?
— Голов.
— Вы довольны сегодня игрой Макса Комтуа?
— Я доволен сегодня всей командой.
— По той игре, которую мы сегодня видели, в неё пишется Менел?
— Посмотрим, я пока не могу сказать, впишется или не впишется. Но у нас есть обойма, ребята
идут уже от первой игры. Я не вижу, что кто-то выпадает явно. Конечно, мы будем искать
усиление. У нас есть резерв. У нас четыре человека сегодня не играли.
— Можно ожидать в следующей игре появления Моторыгина?
— Можно. Всех можно ожидать.
— Сегодня можно было заметить, как в средней зоне по большей части строилась игра 1−3−1, но «Динамо» по ходу матча меняла это несколько раз. Казалось, что у «Трактора» больше прессинга.
— Мы всегда стараемся идти в атаку, когда владеем шайбой. И когда шайба в нейтральной — это совершенно нормально. Мы стараемся всегда играть в атаку. Просто этот уровень уже полуфинала такой, что здесь все будут играть в шайбу. И нельзя никому давать пространство, нельзя давать сопернику играть в шайбу. Поэтому, когда ты с шайбой, должен атаковать, когда без шайбы, должен обороняться.
Бенуа Гру
Алексей Кудашов
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
13:34
Джордан Уил
(Артем Сергеев, Павел Кудрявцев)
22:45
Джордан Уил
37:25
Семен Дер-Аргучинцев
(Сергей Телегин, Максим Шабанов)
46:21
Александр Кадейкин
(Логан Дэй)
48:04
Бадди Робинсон
(Андрей Светлаков, Артем Блажиевский)
49:24
Александр Кадейкин
50:01
Даниил Пыленков
(Никита Гусев)
53:46
Василий Глотов
(Стивен Кэмпфер, Александр Кадейкин)
59:03
Владимир Ткачев
59:03
Седрик Пакетт
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит