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Кудашов после проигрыша матча ½ финала: доволен сегодня всей командой

Комментарий и ответы на вопросы главного тренера московского «Динамо» Алексея
Кудашова.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/dynamo_ru

— Равная, довольно острая игра. В принципе, моменты были сначала у нас, потом у них.
Совершенно нормальная скорость игры.

— Алексей Николаевич, вообще, есть ощущение, что сегодня была игра вратарей. Фукале во втором периоде подтащил, а Влад не выручил в концовке, поплыл во втором периоде.

— А первые два гола?

— У Фукале?

— Да.

— Ну, он отмазался. Счет мог стать 3−0, в вашу пользу и игра была бы закончена.

— Смотрите, плей-офф игра и вратарей, и защитников, и нападения, всех.. От начала и до конца. Поэтому выделять, что сегодня два вратаря играли, а все остальные, что делали? Не выходили? Всегда есть ключевые люди. Всегда, на поле так бывает. Я не согласен, что сегодня игра была двух вратарей. Сегодня игра была командами, двух команд.

— Не возникло ли у вас ощущения легкого дежавю начала серии с «Ак Барсом»?

— Нет, схожие есть всегда. В хоккее всегда забивают или с атаки сходу, или с позиционной атаки. Вы ничего нового не открываете. Всегда выигрываешь что-нибудь или проигрываешь. Это совершенно нормально.

— На протяжении двух первых раундов все журналисты и эксперты говорили об умении «Трактора» отыгрываться, о том сколько камбэков они сделали. Обращали внимание команды на это?

— Мы не делали акцент на это. Все прекрасно и так знают, следили за прошлыми сериями. Мы
отталкиваемся от своей игры. В некоторых моментах мы не доработали, это основная причина
[поражения].

— Все ждали, что сегодня Дилан Сикьюра себя проявит. Что вы ожидаете от Сикьюры в этой серии?

— Голов.

— Вы довольны сегодня игрой Макса Комтуа?

— Я доволен сегодня всей командой.

— По той игре, которую мы сегодня видели, в неё пишется Менел?

— Посмотрим, я пока не могу сказать, впишется или не впишется. Но у нас есть обойма, ребята
идут уже от первой игры. Я не вижу, что кто-то выпадает явно. Конечно, мы будем искать
усиление. У нас есть резерв. У нас четыре человека сегодня не играли.

— Можно ожидать в следующей игре появления Моторыгина?

— Можно. Всех можно ожидать.

— Сегодня можно было заметить, как в средней зоне по большей части строилась игра 1−3−1, но «Динамо» по ходу матча меняла это несколько раз. Казалось, что у «Трактора» больше прессинга.

— Мы всегда стараемся идти в атаку, когда владеем шайбой. И когда шайба в нейтральной — это совершенно нормально. Мы стараемся всегда играть в атаку. Просто этот уровень уже полуфинала такой, что здесь все будут играть в шайбу. И нельзя никому давать пространство, нельзя давать сопернику играть в шайбу. Поэтому, когда ты с шайбой, должен атаковать, когда без шайбы, должен обороняться.

Трактор
4:3
0:1, 1:1, 3:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
28.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Алексей Кудашов
Вратари
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
1-й период
13:34
Джордан Уил
(Артем Сергеев, Павел Кудрявцев)
2-й период
22:45
Джордан Уил
37:25
Семен Дер-Аргучинцев
(Сергей Телегин, Максим Шабанов)
3-й период
46:21
Александр Кадейкин
(Логан Дэй)
48:04
Бадди Робинсон
(Андрей Светлаков, Артем Блажиевский)
49:24
Александр Кадейкин
50:01
Даниил Пыленков
(Никита Гусев)
53:46
Василий Глотов
(Стивен Кэмпфер, Александр Кадейкин)
59:03
Владимир Ткачев
59:03
Седрик Пакетт
Статистика
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит