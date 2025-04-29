Гру — о камбэке «Трактора»: «Динамо» разбудило нас счетом 0:2? Да мы не спали

— Отличный способ начать новую серию. Сегодня мы увидели тяжелую игру со стороны обеих команд. На мой взгляд, обе команды совершали важные спасения. Мы рады, что хорошо начали серию.
— Чем ближе к финалу, тем выше цена удаления. Вы играете против команды с наилучшим большинством из всех тех, что остались сейчас. Разбирали этот момент?
— Спецбригады — это всегда очень важная часть игры и, без сомнений, мы разбирали большинство «Динамо». Вы сами заметили, оно одно из лучших в лиге. И, разумеется, нам нужно держаться подальше от скамейки штрафников.
— Можно сказать, что «Динамо» «разбудило» «Трактор» счётом 2:0? У вас было преимущество, территория, владение шайбой, но не было конкретики в совершении атак, только после пропущенных шайб она появилась.
— Я не скажу, что мы спали в начале матча, потому что мы вполне себе неплохо играли, и с ходу матча мы стали лучше кататься, стали лучше создавать моменты, но как только мы начали доставлять шайбы до ворот и работать в плане трафика у ворот соперника, то сразу все исправилось.
— Вы, как тренер, чувствуете лавку? Какая была реакция на два блестящих сейва Зака Фукале?
— Знаете, если бы не эти спасения за Фукале, то, скорее всего, в этом матче мы бы в итоге не выиграли, потому что была бы разница в 3−4 шайбы. И часто говорят, что в плей-офф вратари совершают спасение в самый нужный момент. Именно так я бы мог описать сегодняшние сейвы Фукале.
— Сегодня здорово выглядело у «Динамо» четвертое звено. Насколько доволен своим четвертым звеном вы?
— Если честно, я не очень доволен действием нашего четвёртого звена. И вы можете заметить, что по ходу плей-офф мы пробовали много различных сочетаний, но пока что, если в одном матче оно хорошо работает, то в следующем просадка. И сегодня, повторюсь, не очень хорошо действовало четвертое звено, однако отмечу Жаркова, он отлично справился со своей работой. Но мы не можем допускать потери шайбы из раза в раз.
— Сегодня у вас было очень много потерь. В 3−4 раза больше, чем у «Динамо». С чем это связано?
— Сегодня, знаете, было две таких откровенно плохих потери, Еще отмечу, что в целом, зависит от того, где была та или иная потеря, почему случилась, на какой позиции. Но именно в этих двух эпизодах, о которых я говорила ранее, именно там пришлось активно подчищать.
— Сегодня Дронов пришел после травмы, и вы давали достаточно много ему играть. Это значит, что вы хотели, чтобы он быстрее приобрел игровую форму?
— У Григория сегодня случился камбэк. Я хочу отметить, что Дронов — это очень профессиональный игрок, который всегда уделяет время дополнительным занятиям, в том числе на земле. За какой аспект я точно не волновался — за его возвращение, потому что он очень скрупулезно работал над этим. В физическом плане я был за него спокоен.
Второй матч серии пройдет в Челябинске в среду, 30 апреля. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.
Бенуа Гру
Алексей Кудашов
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
13:34
Джордан Уил
(Артем Сергеев, Павел Кудрявцев)
22:45
Джордан Уил
37:25
Семен Дер-Аргучинцев
(Сергей Телегин, Максим Шабанов)
46:21
Александр Кадейкин
(Логан Дэй)
48:04
Бадди Робинсон
(Андрей Светлаков, Артем Блажиевский)
49:24
Александр Кадейкин
50:01
Даниил Пыленков
(Никита Гусев)
53:46
Василий Глотов
(Стивен Кэмпфер, Александр Кадейкин)
59:03
Владимир Ткачев
59:03
Седрик Пакетт
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит