Гру — о камбэке «Трактора»: «Динамо» разбудило нас счетом 0:2? Да мы не спали

— Если честно, я не очень доволен действием нашего четвёртого звена. И вы можете заметить, что по ходу плей-офф мы пробовали много различных сочетаний, но пока что, если в одном матче оно хорошо работает, то в следующем просадка. И сегодня, повторюсь, не очень хорошо действовало четвертое звено, однако отмечу Жаркова, он отлично справился со своей работой. Но мы не можем допускать потери шайбы из раза в раз.