«Локомотив» — «Салават Юлаев»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Уфимцы забрали первый матч полуфинальной серии со счетом 3:1 и это несмотря на потерю нескольких лидеров. Конечно, в строй вернулся Нэйтан Тодд, но ему еще требуется время, чтобы набрать игровую форму. Неизвестно, насколько хватит запала уфимцев на то, чтоб противостоять ярославцам. Несомненно, в предстоящей встрече «Локомотив» будет отвечать и, вероятно, сравняет счет в серии. Это будет вторая встреча на домашнем льду «Локомотива». Далее серия переместится в Уфу, а «Салават Юлаев» хорошо играет на домашнем льду, поэтому соперникам будет еще сложнее.