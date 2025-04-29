«Локомотив» — «Салават Юлаев»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Встреча начнется 19:30 мск. Сейчас счет в серии 1−0 в пользу «Салавата Юлаева»
Как протекает серия
Уфимцы забрали первый матч полуфинальной серии со счетом 3:1 и это несмотря на потерю нескольких лидеров. Конечно, в строй вернулся Нэйтан Тодд, но ему еще требуется время, чтобы набрать игровую форму. Неизвестно, насколько хватит запала уфимцев на то, чтоб противостоять ярославцам. Несомненно, в предстоящей встрече «Локомотив» будет отвечать и, вероятно, сравняет счет в серии. Это будет вторая встреча на домашнем льду «Локомотива». Далее серия переместится в Уфу, а «Салават Юлаев» хорошо играет на домашнем льду, поэтому соперникам будет еще сложнее.
Фаворитом этой встречи тем не менее по-прежнему является «Локомотив». Подопечные Никитина постараются не допускать ошибок, ведь права на них у него больше нет.
Напомним, в рамках КХЛ команды провели между собой 32 личные встречи. На счету «Локомотива» 17 побед, «Салават Юлаев» был сильнее в 15 играх.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Салават Юлаев». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».
Круглые даты
Никита Черепанов на пороге отметки в 600 матчей в КХЛ.
В случае победы уфимцев, они достигнут 100 побед в плей-офф КХЛ.
Александр Полунин в предстоящем матче может заработать 200 очков в КХЛ.
Травмы
На льду сегодня не появится ярославский хоккеист Степан Никулин и Рихард Паник. У «Салавата» по-прежнему отсутствует Глеб Кузьмин.