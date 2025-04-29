Форвард «Салавата» Ливо сыграет во втором матче с «Локомотивом»

29 апреля в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт второй матч серии ½ финала Кубка Гагарина в котором местный «Локомотив» примет на своём льду «Салават Юлаев». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Счет в серии — 1−0 в пользу уфимского клуба.
Нападающий Джош Ливо вернулся в состав «Салавата Юлаева». Канадский форвард в последний раз принимал участие в пятом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина со «Спартаком». Ливо — лучший бомбардир и снайпер регулярного чемпионата. В плей‑офф нападающий набрал 15 очков (2 шайбы и 13 результативных передач) в 12 матчах.
Состав «Салавата Юлаева»:
- Вратари: Вязовой (Самонов).
- Первое звено: Ян — Хмелевский — Ремпал, Панин — Науменков.
- Второе звено: Ливо — Пименов — Уилсон, Хафизуллин — Василевский.
- Третье звено: Жаровский — Хохряков — Алылакин, Варлов — Цулыгин.
- Четвертое звено: Черный — Ефремов — Сучков, Зоркин — Газимов.
Состав «Локомотива»:
- Вратари: Исаев (Мельничук).
- Первое звено: Радулов — Березкин — Шалунов, Береглазов — Сергеев
- Второе звено: Иванов — Каюмов — Полунин, Гернат — Черепанов.
- Третье звено: Кирьянов — Бут — Фрейз, Елесин — Рафиков.
- Четвертое звено: Красковский — Тесанов — Алексеев — Николаев, Симашев.
«Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4−0) и омский «Авангард» (4−3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4−3) и «Спартака» (4−3).