Форвард «Салавата» Ливо сыграет во втором матче с «Локомотивом»

29 апреля в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт второй матч серии ½ финала Кубка Гагарина в котором местный «Локомотив» примет на своём льду «Салават Юлаев». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Счет в серии — 1−0 в пользу уфимского клуба.