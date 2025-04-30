«Трактор» — «Динамо» Москва: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Трактор» входит в топ-4 команды в КХЛ, которые отлично играют дома. «Динамо» на пару строк ниже, но по-настоящему оценить их мастерство на домашнем льду получится только в следующих матчах. Статистика игр на родной арене у челябинцев может намекать только на то, что сегодня «Динамо» стоит поднажать и буквально зубами вырвать победу. Что касается ответной статистики москвичей по матчам на выезде, то они тоже в топ-4 лиги (в рамках регулярного чемпионата), в плей-офф по этому показателю они на первом месте.