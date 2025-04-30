«Трактор» — «Динамо» Москва: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Встреча начнется 19:00 мск. Сейчас счет в серии 1−0 в пользу «Трактора».
Как протекает серия
В первую встречу челябинцы как обычно внесли перчинку. Короли камбэка отыгрались с 0:2 и в итоге одержали победу со счетом 4:3. Хот статистика по первому периоду у «Трактора» была блестящей, голевых моментов как таковых создать не удавалось, зато Джордан Уилл смог заколотить дубль. Личная результативная серия форварда бело-голубых Уила составляет три игры (3+1).
«Трактор» входит в топ-4 команды в КХЛ, которые отлично играют дома. «Динамо» на пару строк ниже, но по-настоящему оценить их мастерство на домашнем льду получится только в следующих матчах. Статистика игр на родной арене у челябинцев может намекать только на то, что сегодня «Динамо» стоит поднажать и буквально зубами вырвать победу. Что касается ответной статистики москвичей по матчам на выезде, то они тоже в топ-4 лиги (в рамках регулярного чемпионата), в плей-офф по этому показателю они на первом месте.
Алексей Николаевич Кудашов был доволен своими подопечными в прошлой встрече, но, чтобы выиграть сегодня, команде придется превзойти похвалы главного тренера.
Несмотря на то, что вторая игра обычно в полуфинале делает счет серии 1-1, фаворитом в это встрече для меня все же «Трактор».
Напомним, в новейшей истории КХЛ «Трактор» в 17 очных встречах выиграл у московского «Динамо» 10 раз.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Трактор» — «Динамо» Москва. В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».
Круглые даты
Для нападающего «Трактора» Александра Кадейкина следующая передача окажется 200-й в карьере в лиге. Дмитрий Рашевский в случае выхода на лёд проведёт 300-й матч в КХЛ.