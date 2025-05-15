«Локомотив» — «Трактор»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Стоит ожидать, что во втором матче ярославцы захотят отыграть свое и начнут перехватывать инициативу в первом же периоде. Этого и стоит опасаться челябинцам, ведь их соперник второй в текущем плей-офф по игре в первом периоде. А вот короли камбэка из Челябинска с начала игры результативностью не блещут, но им явно есть чем крыть. С серьезным отрывом «Трактор» первый в плей-офф по игре в третьем периоде (в 11 матчах, на втором месте «Салават Юлаев» с семью выигрышами в последнем игровом отрезке).