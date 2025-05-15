«Локомотив» — «Трактор»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Встреча начнется 19:00 мск. Сейчас счет в серии 1−0 в пользу «Трактора»
Как проходит серия
Первый матч на арене ярославцев прошел 13 мая и завершился со счетом 2:1 в пользу челябинской команды. Счет удалось открыть только в начале третьего периода благодаря голу Максима Шабанова, который набирает очки уже шесть матчей подряд — 8 (4+4) баллов. Заброшенными шайбами еще отличились Александр Кадейкин. Максим Березкин из «Локомотива» смог отыграть одну шайбу для своей команды.
Стоит ожидать, что во втором матче ярославцы захотят отыграть свое и начнут перехватывать инициативу в первом же периоде. Этого и стоит опасаться челябинцам, ведь их соперник второй в текущем плей-офф по игре в первом периоде. А вот короли камбэка из Челябинска с начала игры результативностью не блещут, но им явно есть чем крыть. С серьезным отрывом «Трактор» первый в плей-офф по игре в третьем периоде (в 11 матчах, на втором месте «Салават Юлаев» с семью выигрышами в последнем игровом отрезке).
Напомним, в 2024-м команды встречались в плей-офф в рамках ½ финала. Тогда «Локомотив» вышел в финал с 4−0 в серии с «Трактором»
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Трактор». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».
Круглые даты
Александр Радулов может достичь отметки в 750 очков в КХЛ, если совершит одно результативное действие.
Максим Шалунов на пороге отметки в 400 очков в КХЛ.
Виталий Кравцов может заработать 200-е очко в КХЛ.
Александр Кадейкин в погоне сразу за двумя круглыми числами—100 матчей в плей-офф КХЛ и 200 передач в КХЛ.
Травмы
У «Локомотива» еще с конца марта из состава выбыл Степан Никулин.
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Даниил Исаев
Закари Фукале
(Закари Фукале)
02:40
Григорий Дронов
04:15
Бадди Робинсон
(Владимир Ткачев, Логан Дэй)
11:50
Егор Сурин
21:38
Александр Полунин
(Павел Красковский)
35:11
Георгий Иванов
(Александр Радулов, Андрей Сергеев)
56:35
Максим Березкин
(Георгий Иванов)
56:53
Никита Кирьянов
(Павел Красковский, Андрей Сергеев)
57:24
Остап Сафин
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит