«Локомотив» — «Трактор»: составы команд на второй матч финала

Ярославский «Локомотив» примет на своем льду челябинский «Трактор». Игра начнется в 19 часов по московскому времени. Первый матч остался за гостями, которые победили со счетом 2:1. Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Максим Шабанов и Александр Кадейкин. У железнодорожников гол забил Максим Берёзкин. Счет в серии — 1−0 в пользу «Трактора».
Состав «Трактора»:
- Вратари: Фукале (Мыльников).
- Первое звено: Шабанов — Кадейкин — Дер-Аргучинцев, Панин — Науменков.
- Второе звено: Кравцов — Светлаков — Рольгизер, Блажиевский — Телегин.
- Третье звено: Коростелев — Ткачев — Глотов, Коромыслов — Дэй.
- Четвертое звено: Сафин — Робинсон — Жарков.
Состав «Локомотива»:
- Вратари: Исаев (Мельничук).
- Первое звено: Каюмов — Березкин — Шалунов, Береглазов — Сергеев
- Второе звено: Радулов — Иванов — Сурин, Гернат — Черепанов.
- Третье звено: Алексеев — Красковский — Полунин, Елесин — Рафиков.
- Четвертое звено: Кирьянов — Бут — Фрейз — Паник, Симашев.
«Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4−0), омский «Авангард» (4−3) и уфимский «Салават Юлаев» (4−1). «Трактор» был сильнее «Адмирала» (4−2), минского «Динамо» (4−1) и московского «Динамо» (4−1).