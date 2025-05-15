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«Локомотив» — «Трактор»: составы команд на второй матч финала

15 мая в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдет второй матч финальной серии Кубка Гагарина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ярославский «Локомотив» примет на своем льду челябинский «Трактор». Игра начнется в 19 часов по московскому времени. Первый матч остался за гостями, которые победили со счетом 2:1. Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Максим Шабанов и Александр Кадейкин. У железнодорожников гол забил Максим Берёзкин. Счет в серии — 1−0 в пользу «Трактора».

Состав «Трактора»:

  • Вратари: Фукале (Мыльников).
  • Первое звено: Шабанов — Кадейкин — Дер-Аргучинцев, Панин — Науменков.
  • Второе звено: Кравцов — Светлаков — Рольгизер, Блажиевский — Телегин.
  • Третье звено: Коростелев — Ткачев — Глотов, Коромыслов — Дэй.
  • Четвертое звено: Сафин — Робинсон — Жарков.

Состав «Локомотива»:

  • Вратари: Исаев (Мельничук).
  • Первое звено: Каюмов — Березкин — Шалунов, Береглазов — Сергеев
  • Второе звено: Радулов — Иванов — Сурин, Гернат — Черепанов.
  • Третье звено: Алексеев — Красковский — Полунин, Елесин — Рафиков.
  • Четвертое звено: Кирьянов — Бут — Фрейз — Паник, Симашев.

«Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4−0), омский «Авангард» (4−3) и уфимский «Салават Юлаев» (4−1). «Трактор» был сильнее «Адмирала» (4−2), минского «Динамо» (4−1) и московского «Динамо» (4−1).