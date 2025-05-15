«Локомотив» — «Трактор»: составы команд на второй матч финала

Ярославский «Локомотив» примет на своем льду челябинский «Трактор». Игра начнется в 19 часов по московскому времени. Первый матч остался за гостями, которые победили со счетом 2:1. Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Максим Шабанов и Александр Кадейкин. У железнодорожников гол забил Максим Берёзкин. Счет в серии — 1−0 в пользу «Трактора».