КХЛ назвала номинантов на приз лучшему новичку сезона

19-летний Демидов провел 71 матч и набрал 54 (22+32) очка, став лучшим бомбардиром петербургского клуба. В регулярном чемпионате сезона он установил рекорд результативности для игроков не старше 20 лет, набрав 49 очков. Форвард семь раз признавался лучшим новичком недели и три раза лучшим новичком месяца, а также стал лучшим новичком первого раунда плей-офф. После проигрыша московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф Демидов присоединился к составу клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».