КХЛ назвала номинантов на приз лучшему новичку сезона

Обладатель приза имени Алексея Черепанова определяется по итогам голосования тренеров команд КХЛ. В тройку вошли вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Семен Вязовой, а также форварды Иван Демидов (петербургский СКА) и Егор Сурин (ярославский «Локомотив»).
19-летний Демидов провел 71 матч и набрал 54 (22+32) очка, став лучшим бомбардиром петербургского клуба. В регулярном чемпионате сезона он установил рекорд результативности для игроков не старше 20 лет, набрав 49 очков. Форвард семь раз признавался лучшим новичком недели и три раза лучшим новичком месяца, а также стал лучшим новичком первого раунда плей-офф. После проигрыша московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф Демидов присоединился к составу клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».
22-летний Вязовой провел 37 матчей, одержав 18 побед с коэффициентом надежности 1,95. В плей-офф он стал первым вратарем, отдавшим две передачи в одном матче. Вязовой также был признан лучшим новичком второго раунда плей-офф.
На счету 18-летнего Сурина 57 матчей и 20 (12+8) очков. В плей-офф он побил рекорд результативности для молодых игроков «Локомотива», имея в своем активе 6 очков. По итогам полуфинальных серий он был признан лучшим новичком стадии.
Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 29 мая, на ней будут вручены все награды.
Ранее обладателями награды лучшему новичку сезона становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артем Аляев, Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Илья Коновалов, Артем Галимов, Егор Чинахов, Арсений Грицюк, Никита Гребенкин, Илья Набоков.