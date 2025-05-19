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«Трактор» — «Локомотив»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 19 мая, на «Трактор им. В. Белоусова» в Челябинске пройдет четвертый матч финальной серии плей-офф между «Локомотивом» и «Трактором».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Встреча начнется 17:00 мск. Сейчас счет в серии 2−1 в пользу «Локомотива»

Как проходит серия

После красивой победы «Трактора» в первом матче, череда побед челябинцев прервалась, два предыдущих матча с серьезным преимуществом в счете взял «Локомотив». Пока что серия напоминает предыдущий раунд ярославцев с «Салаватом», где соперники забрали первую игру, после чего полностью отдали инициативу ярославцам. Напомним, что в ½ финала плей-офф в КХЛ в 2024-м, подопечные Никитина всухую разгромили «Трактор» — 4−0 в сери.

В случае поражения «Трактор» попадает в тяжелую ситуацию со счетом 3−1 в серии. Напомним, что ярославцы ни в одной из предыдущих серий текущего сезона не доходили до семи матчей, «обезвреживая» соперника раньше. Несмотря на то, что ранее челябинцы за весь плей-офф одержали победу в восьми домашних матчах из девяти, пока что удача им не улыбается

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Трактор» — «Локомотив». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».

Круглые даты

Виталий Кравцов может достичь отметки в 200 очков в КХЛ, у Александра Кадейкина есть шанс заработать 200 ассистов в КХЛ.

Максим Шалунов может набрать 400 очков в КХЛ.

Александр Радулов — один из претендентов на звание MVP сезона, набирает очки уже 4 матча подряд.

Травмы

У «Локомотива» еще с конца марта из состава выбыл Степан Никулин.

Хоккей. КХЛ
19.05
Трактор
:
Локомотив
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3.10
X
4.00
П2
2.35