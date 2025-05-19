«Трактор» — «Локомотив»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В случае поражения «Трактор» попадает в тяжелую ситуацию со счетом 3−1 в серии. Напомним, что ярославцы ни в одной из предыдущих серий текущего сезона не доходили до семи матчей, «обезвреживая» соперника раньше. Несмотря на то, что ранее челябинцы за весь плей-офф одержали победу в восьми домашних матчах из девяти, пока что удача им не улыбается