«Локомотив» привез Кубок Гагарина на место авиакатастрофы

«Сегодня мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать — на мемориал в Туношну. Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!» — сказано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.