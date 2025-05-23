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«Локомотив» привез Кубок Гагарина на место авиакатастрофы

Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к мемориальному комплексу в поселке Туношна под Ярославлем.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

7 сентября 2011 года самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту потерпел крушение при взлете из аэропорта «Туношна». Команда направлялась в Минск на стартовый матч нового регулярного сезона КХЛ. В авиакатастрофе погибли 44 человека — единственным выжившим оказался бортинженер Александр Сизов.

«Сегодня мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать — на мемориал в Туношну. Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!» — сказано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

Спустя почти 14 лет после авиакатастрофы «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии ярославцы обыграли челябинский «Трактор» (4−1).

Локомотив
2:1
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8437 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Вратари
Даниил Исаев
Закари Фукале
2-й период
25:45
Владимир Ткачев
25:50
Мартин Гернат
(Егор Сурин)
27:16
Андрей Сергеев
27:16
Андрей Сергеев
3-й период
53:15
Стивен Кэмпфер
(Александр Кадейкин)
Овертайм
61:01
Сергей Телегин
68:01
Максим Шалунов
(Андрей Сергеев, Артур Каюмов)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит