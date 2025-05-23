«Локомотив» привез Кубок Гагарина на место авиакатастрофы

7 сентября 2011 года самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту потерпел крушение при взлете из аэропорта «Туношна». Команда направлялась в Минск на стартовый матч нового регулярного сезона КХЛ. В авиакатастрофе погибли 44 человека — единственным выжившим оказался бортинженер Александр Сизов.
«Сегодня мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать — на мемориал в Туношну. Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!» — сказано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.
Спустя почти 14 лет после авиакатастрофы «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии ярославцы обыграли челябинский «Трактор» (4−1).
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Даниил Исаев
Закари Фукале
25:45
Владимир Ткачев
25:50
Мартин Гернат
(Егор Сурин)
27:16
Андрей Сергеев
27:16
Андрей Сергеев
53:15
Стивен Кэмпфер
(Александр Кадейкин)
61:01
Сергей Телегин
68:01
Максим Шалунов
(Андрей Сергеев, Артур Каюмов)
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит