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Тренер «Трактора»: Буду сидеть с сигарой и вспоминать Челябинск

Канадский тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что после завершения карьеры будет с удовольствием вспоминать время, проведенное в Челябинске.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

21 мая «Трактор» проиграл в овертайме ярославскому «Локомотиву» (1:2) в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ, уступив таким образом в финальной серии Кубка Гагарина.

«Когда я пришел в “Трактор” прошлым летом, мы обсуждали состав команды, нашей целью было привезти чемпионство в Челябинск. Горд тем, чего мы достигли и как команда, и в индивидуальном плане. Для меня это невероятный опыт. Сожалею, что у нас не получилось выполнить нашу цель — выиграть Кубок Гагарина. Но я горд за то, что мы показали на льду. Без сомнений, это был невероятный опыт. Когда в старости я буду сидеть в инвалидной коляске с сигарой, то буду вспоминать все места работы, в том числе и Челябинск», — заявил Гру во время итоговой пресс-конференции.

Для канадского тренера прошедший сезон стал дебютным в КХЛ. По итогам регулярного чемпионата команда заняла первое место в Восточной конференции. Всего у команды 57 побед в 88 встречах.

«Хотел бы поблагодарить Алексея Текслера, Ивана Савина и Виктора Мамина за то, что после прошлого сезона было принято непопулярное решение назначить иностранного тренера. Хочу поблагодарить тренерский штаб во главе с Бенуа Гру, нашу команду, всех членов коллектива за такой прекрасный сезон, много болельщиков в себя влюбили. Такой опыт игры поможет нам в будущем», — сказал генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков.

«В ближайшее время будет официальное объявление о моем будущем. Давайте дождемся. Пока не было времени на то, чтобы дать ответы на какие-то вопросы. Пока информации о том, что кто-то уходит из тренерского штаба, еще слишком сырая. Но какие-то изменения будут. Ситуация на североамериканском рынке этой весной необычно тихая. Не нужно бояться, что команда развалится. На 70% наш состав сохранится», — добавил Волков.

Локомотив
2:1
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8437 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Вратари
Даниил Исаев
Закари Фукале
2-й период
25:45
Владимир Ткачев
25:50
Мартин Гернат
(Егор Сурин)
27:16
Андрей Сергеев
27:16
Андрей Сергеев
3-й период
53:15
Стивен Кэмпфер
(Александр Кадейкин)
Овертайм
61:01
Сергей Телегин
68:01
Максим Шалунов
(Андрей Сергеев, Артур Каюмов)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит