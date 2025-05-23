Тренер «Трактора»: Буду сидеть с сигарой и вспоминать Челябинск

«Когда я пришел в “Трактор” прошлым летом, мы обсуждали состав команды, нашей целью было привезти чемпионство в Челябинск. Горд тем, чего мы достигли и как команда, и в индивидуальном плане. Для меня это невероятный опыт. Сожалею, что у нас не получилось выполнить нашу цель — выиграть Кубок Гагарина. Но я горд за то, что мы показали на льду. Без сомнений, это был невероятный опыт. Когда в старости я буду сидеть в инвалидной коляске с сигарой, то буду вспоминать все места работы, в том числе и Челябинск», — заявил Гру во время итоговой пресс-конференции.