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СМИ: СКА предлагает Радулову 200 млн в год

MVP сезона-2024/2025 Александр Радулов может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Петербургский СКА предлагает Александру Радулову зарплату в 200 млн рублей в год. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Отмечается, что существенная часть будет выплачена в виде бонусов. Если сторонам удастася договориться, то 38-летний Радулов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. Сейчас им является Владимир Ткачев из «Авангарда», его оклад составляет 120 млн в сезон.

Напомним, текущий контракт с «Локмотивом» заканчивается у спортсмена 31 мая, он был рассчитан на один сезон. В прошлом межсезонье Радулов оказался в поиске нового клуба КХЛ из-за решения «Ак Барса» внести изменения в состав. Сам хоккеист признавался, что не собирался уходить из казанского клуба, его устраивали условия.

В финале минувшего плей-офф «Локомотив» смог завоевать Кубок Гагарина, а Александр помог команде в этом и даже отличился четырехматчевой результативной серией. Он также по итогам финала был признан самым ценным игроком сезона-2024/2025.

Отметим, что ярославцы впервые завоевали Кубок Гагарина, Радулов же уже имел в своей статистике такое достижение — в 2011-м он выиграл трофей в составе «Салавата Юлаева».