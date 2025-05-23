СМИ: СКА предлагает Радулову 200 млн в год

Напомним, текущий контракт с «Локмотивом» заканчивается у спортсмена 31 мая, он был рассчитан на один сезон. В прошлом межсезонье Радулов оказался в поиске нового клуба КХЛ из-за решения «Ак Барса» внести изменения в состав. Сам хоккеист признавался, что не собирался уходить из казанского клуба, его устраивали условия.