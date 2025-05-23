СМИ: СКА предлагает Радулову 200 млн в год

Петербургский СКА предлагает Александру Радулову зарплату в 200 млн рублей в год. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Отмечается, что существенная часть будет выплачена в виде бонусов. Если сторонам удастася договориться, то 38-летний Радулов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. Сейчас им является Владимир Ткачев из «Авангарда», его оклад составляет 120 млн в сезон.
Напомним, текущий контракт с «Локмотивом» заканчивается у спортсмена 31 мая, он был рассчитан на один сезон. В прошлом межсезонье Радулов оказался в поиске нового клуба КХЛ из-за решения «Ак Барса» внести изменения в состав. Сам хоккеист признавался, что не собирался уходить из казанского клуба, его устраивали условия.
В финале минувшего плей-офф «Локомотив» смог завоевать Кубок Гагарина, а Александр помог команде в этом и даже отличился четырехматчевой результативной серией. Он также по итогам финала был признан самым ценным игроком сезона-2024/2025.
Отметим, что ярославцы впервые завоевали Кубок Гагарина, Радулов же уже имел в своей статистике такое достижение — в 2011-м он выиграл трофей в составе «Салавата Юлаева».