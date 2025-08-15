Ричмонд
Стал известен новый клуб самого ценного игрока КХЛ Джошуа Ливо

Канадский нападающий Джошуа Ливо продолжит карьеру в челябинском «Тракторе». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ подписал с финалистом Кубка Гагарина однолетний контракт. Ливо присоединится к команде после того, как решит вопрос с рабочей визой. Официальное объявление о подписании соглашения с канадцем ожидается сегодня.

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы Ливо, подтвердил подписание контракта с «Трактором» и отметил, что его клиент также имел предложение от казанского «Ак Барса».

«Все прошло легко, без проблем. Генменеджер “Трактора” Алексей Волков уже давно хотел видеть Ливо в команде. Так что когда была возможность, они сразу связались и обсудили все детали контракта и спокойно его подписали. Был выбор из двух предложений, которые были у нас на руках, — “Трактора” и “Ак Барса”. В пользу окончательного решения сказалось то, что Волков уже давно хотел его подписать, плюс был разговор с главным тренером “Трактора”, — сказал Ботев.

Ливо выступает в КХЛ с 2023 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и был признан самым ценным игроком сезона, набрав 80 (49+31) очков в 62 матчах за «Салават Юлаев». Он побил рекорд Сергея Мозякина по количеству голов за одну регулярку (48), который был установлен в сезоне-2016/17.

В феврале этого года «Салават Юлаев» объявил о новом двухлетнем контракте с Ливо с зарплатой 110 млн рублей год, благодаря чему канадец должен был стать самым высокооплачиваем игроком в КХЛ.

13 августа «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с Ливо по обоюдному согласию. По словам агента игрока, уфимский клуб решил расстаться с канадцем из-за его опоздания на сборы, которое было обусловлено проблемами с оформлением рабочей визы.

В прошлом сезоне «Трактор» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до финала Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» (1−4).