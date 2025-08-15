Стал известен новый клуб самого ценного игрока КХЛ Джошуа Ливо

«Все прошло легко, без проблем. Генменеджер “Трактора” Алексей Волков уже давно хотел видеть Ливо в команде. Так что когда была возможность, они сразу связались и обсудили все детали контракта и спокойно его подписали. Был выбор из двух предложений, которые были у нас на руках, — “Трактора” и “Ак Барса”. В пользу окончательного решения сказалось то, что Волков уже давно хотел его подписать, плюс был разговор с главным тренером “Трактора”, — сказал Ботев.