Матч «Металлург» — «Ак Барс» 6 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 6 сентября, «Металлург» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/hcakbars

Матч начнется в 14:30 мск на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске. В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург» слабо выступил в прошлом сезоне. Команда Разина выбыла уже в первом раунде плей-офф, проиграв «Авангарду» в 6 матчах. Выводы сделаны, магнитогорцы мощно укрепились, взяв таких звездных игроков, как Ткачев и Толчинский. Больших потерь нет, команду покинули Зернов и Юров. Разин ставит на скоростной хоккей, поэтому у него почти нет силовых, габаритных хоккеистов в составе. «Металлург» сохранил основного вратаря Набокова, Илья уедет в НХЛ только через год. Магнитогорцы в августе выиграли турнире в Минске, а на домашнем Мемориале Ромазана заняли третье место, уступив «Салавату Юлаеву» 2:5.

«Ак Барс» весной 2025-го выступил в свою силу. Казанцы заняли пятое место в регулярке, в первом раунде плей-офф они прошли «Автомобилист». А вот во втором раунде команда Гатиятулина проиграла 4 матча подряд московскому «Динамо» (счет в серии 2−4). Для главного тренера это будет второй сезон в Казани. Менеджмент клуба укрепил состав, взяв вратаря Бердина, защитника Карпухина и форварда Денисенко. Среди тех, кто ушел — форварды О'Делл, Коршков и Петан. На турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге казанцы взяли верх над СКА (3:2 ОТ), проиграли «Автомобилисту» (1:6) и победили «Нефтехимик» (5:3).

В прошлом регулярном чемпионате «Ак Барс» выиграл все 4 матча у «Металлурга»: 2:0 и 4:1 дома и 4:3 и 5:0 в гостях. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. Победа «Металлурга» в основное время стоит 2,25, а победа «Ак Барса» — 2,90. Нет ясности и с голами: на тотал меньше 5 дают 1,88, а на тотал больше 5 — 1,92.

Хоккей. КХЛ
06.09
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.10
П2
2.95