Матч «Металлург» — «Ак Барс» 6 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ак Барс» весной 2025-го выступил в свою силу. Казанцы заняли пятое место в регулярке, в первом раунде плей-офф они прошли «Автомобилист». А вот во втором раунде команда Гатиятулина проиграла 4 матча подряд московскому «Динамо» (счет в серии 2−4). Для главного тренера это будет второй сезон в Казани. Менеджмент клуба укрепил состав, взяв вратаря Бердина, защитника Карпухина и форварда Денисенко. Среди тех, кто ушел — форварды О'Делл, Коршков и Петан. На турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге казанцы взяли верх над СКА (3:2 ОТ), проиграли «Автомобилисту» (1:6) и победили «Нефтехимик» (5:3).