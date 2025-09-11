Матч «Металлург» — «Динамо» Москва 11 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Металлург» мощно укрепился в межсезонье, старт чемпионата при этом получился противоречивым. Команда Разина одолела «Ак Барс» в серии буллитов, а «Салавату Юлаеву» уступила в овертайме. Новички «Магнитки» пока незаметны. У Ткачева 0 очков, Толчинский и Барак пропустили по одной игре по решению тренера. Пока что у магнитогорцев много ошибок, они приводят и к пропущенным шайбам и удалениям. Разин уже посетовал, что с Уфой его хоккеисты нахватали много штрафных минут.