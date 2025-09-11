Матч «Металлург» — «Динамо» Москва 11 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч «Металлург» — «Динамо» Москва начнется в 17:00 мск на «Арене Металлург» в Магнитогорске. В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Металлург» мощно укрепился в межсезонье, старт чемпионата при этом получился противоречивым. Команда Разина одолела «Ак Барс» в серии буллитов, а «Салавату Юлаеву» уступила в овертайме. Новички «Магнитки» пока незаметны. У Ткачева 0 очков, Толчинский и Барак пропустили по одной игре по решению тренера. Пока что у магнитогорцев много ошибок, они приводят и к пропущенным шайбам и удалениям. Разин уже посетовал, что с Уфой его хоккеисты нахватали много штрафных минут.
У «Динамо» в начале сезона дела еще хуже. Бело-голубые без шансов проиграли ЦСКА 2:6, а затем дома уступили аутсайдеру «Сочи» по буллитам. Причем с «леопардами» команда Кудашова вела 2:0, но упустила преимущество в 3-м периоде. Динамовцам не хватает вратаря Подъяпольского, также травмирован форвард Михеев. В нападении вернулся Пакетт, а вот новичок Броссо пропустил матч с «Сочи». Голкипер Моторыгин отразил 44 броска из 51, при этом тут больше вопросов к защите бело-голубых, которая позволяет бросать с пятачка.
В прошлом сезоне команды обменялись победами. «Металлург» выиграл дома 5:3, а «Динамо» взяло реванш в Москве — 3:2. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Судя по котировкам, в этой встрече нет фаворита, на победу «Металлурга» в основное время букмекеры предлагают коэффициент 2,18, а на победу гостей — 3,00. Эксперты также не ждут тут много голов: тотал меньше 5,5 стоит 1,76, а больше 5,5 — 2,10.