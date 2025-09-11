Александр Медведев покинул совет директоров КХЛ

Сегодня в Барвихе прошло заседание совета директоров КХЛ, на котором был утвержден состав совета на текущий сезон. В него вошли 20 человек, в том числе бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Состав совета директоров КХЛ на сезона-2025/26
- председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко
- председатель правления, президент КХЛ Алексей Морозов
- вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский
- вице-президент, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов
- генеральный директор компании «ИНТЕРРОС» Сергей Батехин
- вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов
- президент ЦСКА Игорь Есмантович
- директор «Металлурга» Алексей Жлоба
- генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий
- председатель Совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников
- генеральный директор по развитию бизнес-системы «Север-Групп» Александр Колобов
- вице-президент «Транснефти» Борис Король
- генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов
- генеральный директор, член Совета директоров «Татнефти», председатель Совета директоров «ТАНЕКО», президент «Татнефть-АК Барс» Наиль Маганов
- вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров
- председатель совета директоров «ММК», президент «Металлурга» Виктор Рашников
- председатель совета директоров СКА, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов
- заместитель генерального директора московского «Динамо» Роман Ротенберг,
- председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачев,
- председатель Правления «Торпедо» Максим Гафуров.
Медведев был президентом КХЛ с 2008 по 2014 год. На этом посту его сменил Дмитрий Чернышенко, который руководил лигой до 2020 года.
30 мая Медведев на фоне неудачного сезона покинул совет директоров СКА. 30 августа он также сложил с себя полномочия председателя правления «Зенита», который занимал с февраля 2019 года. Его место занял бывший полузащитник «сине-бело-голубых» и сборной России Константин Зырянов.