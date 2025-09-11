Матч СКА — «Трактор» 11 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч СКА — «Трактор» начнется в 19:30 мск на стадионе «Ледовый Дворец» в Санкт-Петербурге. В прямом эфире игру можно посмотреть на «Кинопоиске». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА кардинально изменился летом 2025-го. На тренерском мостике Романа Ротенберга сменил Игорь Ларионов, который начал строить новую команду. Армейцы расстались с Григоренко, Кузнецовым, Андроновым, Толчинским, еще несколько хоккеистов, включая Никишина, уехали в НХЛ. Среди новичков выделяются защитник Мерфи и форварды Голдобин, Бландизи, Локтионов и Ларионов-младший. Начало сезона, как и ожидалось, вышло сложным: 4:7 с «Шанхаем» и 2:3 в овертайме с «Торпедо». Ларионов не паникует, ведь моменты у СКА есть, не хватает только завершения.
«Трактор» потихоньку заводится. После поражений от «Локомотива» (1:2 Б) и «Барыса» (3:4 ОТ) последовала первая победа — 4:3 над «Нефтехимиком». Причем решающий гол в Нижнекамске забил экс-армеец Григоренко на последней минуте матча. У «Трактора» все матчи были на выезде, первая игра дома пройдет только 19 сентября. Но 4 очка из 6 — это уже неплохое начало. У Челябинска хороши новички Ливо (4 очка), Григоренко и Дюбе (по 3 очка).
В прошлом сезоне «Трактор» выиграл оба матча у СКА — 3:0 в гостях и 4:2 дома. Результаты игр и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, тут нет фаворита. Итоговая победа СКА стоит 1,83, а победа «Трактора» — 2,02. Что касается результативности: на тотал меньше 5 дают 2,27, а на тотал больше 5 — 1,64.