Матч СКА — «Трактор» 11 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

СКА кардинально изменился летом 2025-го. На тренерском мостике Романа Ротенберга сменил Игорь Ларионов, который начал строить новую команду. Армейцы расстались с Григоренко, Кузнецовым, Андроновым, Толчинским, еще несколько хоккеистов, включая Никишина, уехали в НХЛ. Среди новичков выделяются защитник Мерфи и форварды Голдобин, Бландизи, Локтионов и Ларионов-младший. Начало сезона, как и ожидалось, вышло сложным: 4:7 с «Шанхаем» и 2:3 в овертайме с «Торпедо». Ларионов не паникует, ведь моменты у СКА есть, не хватает только завершения.