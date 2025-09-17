Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» 17 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Авангард» сильно изменился летом. Клуб расстался с такими звездами, как Рид Буше, Ткачев и Спунер, взяв взамен опытного Войнова, несколько легионеров и Рашевского из московского «Динамо». Главному тренеру Ги Буше не хватает центрфорвардов (Маклауд так и не вернулся), поэтому в первых матчах он даже выпускал в атаке защитника Гуляева. Пока что у обновленного «Авангарда» есть проблемы в игре. При этом три последних матча омичи выиграли: у «Амура» 2:1, у московского «Динамо» 7:4 и у Минска 5:4 в серии буллитов.