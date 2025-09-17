Матч «Авангард» — «Салават Юлаев» 17 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 16:30 мск на стадионе «G-Drive Арена». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард» сильно изменился летом. Клуб расстался с такими звездами, как Рид Буше, Ткачев и Спунер, взяв взамен опытного Войнова, несколько легионеров и Рашевского из московского «Динамо». Главному тренеру Ги Буше не хватает центрфорвардов (Маклауд так и не вернулся), поэтому в первых матчах он даже выпускал в атаке защитника Гуляева. Пока что у обновленного «Авангарда» есть проблемы в игре. При этом три последних матча омичи выиграли: у «Амура» 2:1, у московского «Динамо» 7:4 и у Минска 5:4 в серии буллитов.
«Салават Юлаев» из-за сокращения бюджета в этом сезоне не так силен, как обычно. Уфу покинули легионеры Ливо, Ремпал, Тодд и Уилсон. Новички тоже есть, но их немного. Учитывая сложную ситуацию в клубе, три поражения «Салавата» на старте не должны удивлять. Команда Козлова проиграла «Торпедо» и дважды более мощному «Автомобилисту». Единственная победа одержана над «Металлургом» (3:2 ОТ). В атаке Уфы выделяется Алалыкин (6 очков в 4 матчах), по 4 очка набрали Ян и Дин.
В прошлом сезоне «Салават Юлаев» выиграл 3 матча из 4 у «Авангарда». Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, больше шансов победить в этот раз у «Авангарда». Победа Омска в основное время оценивается в 1,76, а победа «Салавата Юлаева» — в 4,30. По голам ясности нет: тотал меньше 5,5 стоит 1,74, тотал больше 5,5 — 2,14.