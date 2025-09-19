Капитан ХК ЦСКА Никита Нестеров внесен в базу «Миротворца»

32-летний российский хоккеист обвиняется в «обеление действий властей России». Создатели сайта призывают запретить ему въезд на территории Украины, а также завести против российского хоккеиста уголовное дело.
Сайт «Миротворец» — экстремистский интернет-ресурс, который ведет базу данных физических лиц, которых администрация сайта считает угрозой национальной безопасности Украины. Ранее в эту базу попадали и другие российские спортсмены, в том числе капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Нестеров выступает за ЦСКА с 2017 года, за исключением небольшого перерыва в сезоне-2020/21. С армейцами он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). Нестеров является капитаном ЦСКА с 2022 года.
Также Нестеров провел четыре сезона в НХЛ, где выступал за «Тампу-Бэй», «Монреаль» и «Калгари». В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.