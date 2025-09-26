Матч «Локомотив» — «Автомобилист» 26 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Автомобилиста» ситуация сложнее. Клуб из Екатеринбурга много тратит на игроков, однако отдачи пока не видно. Уральцы выиграли 4 матча и 4 матча проиграли. Два последних поражения от скромного «Нефтехимика» привели к тому, что позиции главного тренера Заварухина уже не кажутся крепкими. Сам он считает, что его хоккеистам не хватает агрессии и скорости. При этом отметим, что у «Авто» пока травмированы Трямкин и еще два ведущих защитника. За три последних матча уральцы пропустили 13 шайб.