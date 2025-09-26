Матч «Локомотив» — «Автомобилист» 26 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:00 мск и пройдет в Ярославле на «Арене 2000». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» набрал ход, команда Хартли выиграла 4 матча подряд. Ярославцы догнали «Торпедо» и с 13 очками делят первое место на Западе. Самым показательным в этой победной серии был матч с ЦСКА. «Локомотив» показал мощный хоккей во встрече со своим бывшим главным тренером Никитиным, не оставив армейцам ни шанса — 5:1. У «Локо» выделяется связка Радулов — Сурин (18 очков на двоих), первое звено с Березкиным и Шалуновым пока еще не вышло на свой уровень. Но в нужные моменты выручает вратарь Исаев, и «Локомотив» берет свои очки.
У «Автомобилиста» ситуация сложнее. Клуб из Екатеринбурга много тратит на игроков, однако отдачи пока не видно. Уральцы выиграли 4 матча и 4 матча проиграли. Два последних поражения от скромного «Нефтехимика» привели к тому, что позиции главного тренера Заварухина уже не кажутся крепкими. Сам он считает, что его хоккеистам не хватает агрессии и скорости. При этом отметим, что у «Авто» пока травмированы Трямкин и еще два ведущих защитника. За три последних матча уральцы пропустили 13 шайб.
В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл у «Автомобилиста» в гостях в овертайм 1:0 и уступил в основное время дома 3:1. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, больше шансов на победу у «Локомотива». Итоговая победа ярославцев стоит 1,43, а победа гостей с учетом овертайма и буллитов — 2,90. Много голов тут не ждут, тотал меньше 5,5 оценивается в 1,53.