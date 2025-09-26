Матч «Металлург» — «Ак Барс» 27 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч «Металлург» — «Ак Барс» начнется в 14:30 мск и пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург». В прямом эфире игру покажут КХЛ ТВ и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Металлург» — лучшая команда КХЛ прямо сейчас. Магнитогорцы набрали 14 очков после 8 матчей, выдав серию из 5 побед подряд. Во вторник команда Разина дожала «Спартак» в овертайме — 3:2. «Магнитка» могла выиграть и в основное время, у нее было большое игровое преимущество, пару раз уральцы попали в каркас ворот. В «Металлурге» сейчас хороши молодые Козлов и Федоров, держат высокий уровень Силантьев, Пресс и Ткачев, а вот Толчинский пока не нашел себе место в команде. В среднем в матчах «Металлурга» забивают 6 голов за игру.
«Ак Барс» переживает непростые времена. Казанцы идут на 9-м месте на Востоке, у них всего 3 победы в 8 матчах. Поменять ситуацию должен обмен Хмелевски из «Салавата Юлаева», но форвард долго не соглашался с этой сделкой. Если «Ак Барс» не прибавит, то клуб может уволить главного тренера Гатиятулина. Казанцы только что победили «Барыс» 2:1, хотя по игре к ним вопросы остались. «Ак Барс» забивает чуть больше 2 голов за матч, а пропускает почти 4. У лучшего бомбардира команды Галимова пока ноль очков.
В этом сезоне «Металлург» уже два раза обыграл «Ак Барс» 4:3 по буллитам дома и 6:3 в гостях. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение «Металлургу» в этой встрече. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1,92, а на победу «Ак Барса» — за 3,50. Вариант «каждая команда забьет больше 1,5» стоит 1,67.