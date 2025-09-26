Матч «Металлург» — «Ак Барс» 27 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ак Барс» переживает непростые времена. Казанцы идут на 9-м месте на Востоке, у них всего 3 победы в 8 матчах. Поменять ситуацию должен обмен Хмелевски из «Салавата Юлаева», но форвард долго не соглашался с этой сделкой. Если «Ак Барс» не прибавит, то клуб может уволить главного тренера Гатиятулина. Казанцы только что победили «Барыс» 2:1, хотя по игре к ним вопросы остались. «Ак Барс» забивает чуть больше 2 голов за матч, а пропускает почти 4. У лучшего бомбардира команды Галимова пока ноль очков.