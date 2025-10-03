Кузнецов: на руках был контракт из НХЛ, но я хотел играть в КХЛ

На этой неделе 33-летний нападающий подписал однолетний контракт с магнитогорским клубом.
«Варианта с “Питтсбургом” у меня не возникло — там сразу сказали “нет”. Но другие команды НХЛ были. В принципе, у меня два дня назад имелась возможность, когда Шуми Бабаев имел контракт на руках. Но я очень сильно хотел поиграть в КХЛ еще хотя бы год. Потому что осталась недосказанность по моей игре с прошлого сезона. Много разговоров, вопросов ко мне. Поэтому я хочу поиграть здесь как минимум один сезон. И не просто играть, а наслаждаться хоккеем, уделить ему всё свое внимание. У меня только хоккей в голове, и в этом плане “Металлург” мне очень подходит», — сказал Кузнецов.
Летом 2024 года Кузнецов вернулся в Россию после десятилетнего пребывания в НХЛ и подписал четырехлетний контракт с петербургским СКА. Сообщалось, что в контракте игрока были предусмотрены различные личные и командные бонусы, общая сумма которых могла доходить до одного миллиарда рублей.
За СКА Кузнецов провел 45 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 40 (13+27) очков. Клуб из Санкт-Петербурга вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв в шести матчах московскому «Динамо» (2−4). На следующий день после вылета СКА расторг контракт с Кузнецовым.
Ожидается, что Кузнецов дебютирует за «Металлург» во время домашней серии, которая стартует 10 октября матчем против нижегородского «Торпедо».
«Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Авангарда» по дополнительным показателям. Сегодня, 3 октября, магнитогорцы на выезде сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.