Кузнецов: на руках был контракт из НХЛ, но я хотел играть в КХЛ

«Варианта с “Питтсбургом” у меня не возникло — там сразу сказали “нет”. Но другие команды НХЛ были. В принципе, у меня два дня назад имелась возможность, когда Шуми Бабаев имел контракт на руках. Но я очень сильно хотел поиграть в КХЛ еще хотя бы год. Потому что осталась недосказанность по моей игре с прошлого сезона. Много разговоров, вопросов ко мне. Поэтому я хочу поиграть здесь как минимум один сезон. И не просто играть, а наслаждаться хоккеем, уделить ему всё свое внимание. У меня только хоккей в голове, и в этом плане “Металлург” мне очень подходит», — сказал Кузнецов.