Матч «Авангард» — «Локомотив» 3 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Локомотива» похожая статистика: 8 побед в 11 матчах и первое место на Западе. И у ярославцев сразу два хоккеиста набрали по 13 очков — Радулов и Сурин. Интересно, что при 39 голах в 11 играх большинство «Локо» не входит в топ-10 КХЛ: из 44 попыток реализовано только 7. Для сравнения, у «Авангарда» 9 голов из 27 попыток. Команда Хартли сегодня завершает 3-матчевое турне. Ярославцы сначала уступили в Минске 2:3 по буллитам, а затем разобрались с «Барысом» 5:1. Для Хартли это будет первый официальный матч против «Авангарда», с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2022 году.