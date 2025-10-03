Матч «Авангард» — «Локомотив» 3 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 16:30 мск и пройдет в Омске на «G-Drive Арена». В прямом эфире игру покажут КХЛ ТВ и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард» с самого начала сезона подтверждает статус топ-клуба. «Ястребы» выиграли 8 матчей из 10. Во время недавней гостевой серии они уступили только «Трактору», при этом забили 6 голов «Ак Барсу», 4 гола СКА и 5 — «Салавату Юлаеву». А два дня назад команда Ги Буше разгромила дома «Адмирал» 6:1. В этом матче болельщики увидели не только много голов, но и редкую драку вратарей. «Авангард» забросил 40 шайб в 10 матчах, это лучший результат в лиге. Новичок Потуральски оправдал ожидания, у 31-летнего американца уже 13 очков.
У «Локомотива» похожая статистика: 8 побед в 11 матчах и первое место на Западе. И у ярославцев сразу два хоккеиста набрали по 13 очков — Радулов и Сурин. Интересно, что при 39 голах в 11 играх большинство «Локо» не входит в топ-10 КХЛ: из 44 попыток реализовано только 7. Для сравнения, у «Авангарда» 9 голов из 27 попыток. Команда Хартли сегодня завершает 3-матчевое турне. Ярославцы сначала уступили в Минске 2:3 по буллитам, а затем разобрались с «Барысом» 5:1. Для Хартли это будет первый официальный матч против «Авангарда», с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2022 году.
Весной 2025-го «Локомотив» прошел «Авангард» во втором раунде плей-офф в 7 матчах. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры считают шансы команд в этой встрече равными. На победу «Авангарда» и «Локомотива» в основное время можно поставить за 2,50. Много голов от матча двух результативных команд не ждут, тотал меньше 5,5 стоит 1,55.