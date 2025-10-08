Матч «Динамо» Москва — «Салават Юлаев» 8 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Салават Юлаев» после серии поражений наконец одержал две победы подряд. Под руку уфимцам попались «Сибирь» (5:2) и «Сочи» (3:1). С сочинцами победный гол на счету новичка Калинюка, он забил в большинстве в 3-м периоде. По броскам тут тоже картина ясна — 26:14 в пользу Уфы. Впереди у «Салавата» более сложные соперники. После «Динамо» уфимцев ждут «Спартак», «Ак Барс», «Металлург» и «Трактор». Пока же команда Козлова остается на последнем месте в Восточной конференции, в ее активе 8 очков после 10 матчей.