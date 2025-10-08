Матч «Динамо» Москва — «Салават Юлаев» 8 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч «Динамо» — «Салават Юлаев» начнется в 19:30 мск и пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск».
«Динамо» набирает обороты после неудачного старта. Москвичи выиграли 5 матчей из 6 последних. В октябре бело-голубые победили «Трактор» по буллитам 3:2 и «Торпедо» 4:1. «Динамо» сыграло вторым номером против нижегородцев, это хорошо показывает бросковая активность — 45:16 в пользу «Торпедо». Все решили голы Комтуа и Ильенко в 3-м периоде при счете 1:1. В активе вратаря Подъяпольского 44 сэйва. «Динамо» с 13 очками после 11 матчей поднялось на 7-е место на Западе. Отметим, что у бело-голубых отрицательная разница забитых и пропущенных голов — 31:34.
«Салават Юлаев» после серии поражений наконец одержал две победы подряд. Под руку уфимцам попались «Сибирь» (5:2) и «Сочи» (3:1). С сочинцами победный гол на счету новичка Калинюка, он забил в большинстве в 3-м периоде. По броскам тут тоже картина ясна — 26:14 в пользу Уфы. Впереди у «Салавата» более сложные соперники. После «Динамо» уфимцев ждут «Спартак», «Ак Барс», «Металлург» и «Трактор». Пока же команда Козлова остается на последнем месте в Восточной конференции, в ее активе 8 очков после 10 матчей.
В прошлом сезоне «Динамо» выиграло оба матча у «Салавата Юлаева»: 4:2 дома и 3:1 в гостях. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Сегодня букмекеры отдают предпочтение «Динамо». На итоговую победу бело-голубых дают всего 1,39, а на успех «Салавата Юлаева» — 3,10. Тотал меньше 5,5 стоит 1,76, а тотал меньше 4,5 — 2,50. Комбинированный вариант «победа “Динамо” и тотал меньше 6,5» оценивается в 2,40.