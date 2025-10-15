Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
3
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.07
X
21.00
П2
100.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
3
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.50
П2
74.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.94
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.42
П2
4.46
Хоккей. НХЛ
16.10
Баффало
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.39
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
16.10
Детройт
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.39
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2

Матч «Локомотив» — ЦСКА 15 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 15 октября, «Локомотив» померится силами с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Локомотив» — ЦСКА начнется в 19:00 мск и пройдет на «Арене 2000». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».

Первый приезд главного тренера Никитина в Ярославль приходится на нелучшее время для обеих команд. И «Локомотив», и ЦСКА проиграли два последних матча. Но ярославцы лучше провели старт сезона, поэтому и находятся сейчас на втором месте на Западе, тогда как армейцы занимают 9-ю строчку в конференции. Почти каждый топ-клуб КХЛ уже прошел через спад, сейчас такая черная полоса у «Локо». Команда Хартли проиграла 4 матча из последних 6. Не выручает вратарь Исаев, молчит нападение: усилий Радулова и Сурина недостаточно. Да и видно, что ярославцы не сразу включаются в полную силу, а отыграться уже не успевают.

У ЦСКА кризис еще глубже. Игроки пока так и не привыкли к требованиям Никитина, недавно тренер даже отстранил от команды Спронга. Легионер набрал 14 очков в 14 матчах, но плохо играл в обороне, за что и был наказан. За последний месяц ЦСКА уступил почти всем конкурентам: дважды «Металлургу», по разу «Спартаку», московскому «Динамо» и «Ак Барсу». Кроме того, 18 сентября красно-синие без шансов проиграли дома «Локомотиву» 1:5. Здесь есть проблемы во вратарской линии и в обороне. Отчасти ЦСКА спасает игра в большинстве, без этого компонента голов было бы еще меньше.

Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Победа «Локомотива» в основное время стоит 2,10, а победа ЦСКА — 3,10. Много голов от этих команд не ждут, на тотал меньше 5,5 предлагают коэффициент 1,58, на тотал больше 5,5 — 2,38.

