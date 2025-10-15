Матч «Локомотив» — ЦСКА 15 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

У ЦСКА кризис еще глубже. Игроки пока так и не привыкли к требованиям Никитина, недавно тренер даже отстранил от команды Спронга. Легионер набрал 14 очков в 14 матчах, но плохо играл в обороне, за что и был наказан. За последний месяц ЦСКА уступил почти всем конкурентам: дважды «Металлургу», по разу «Спартаку», московскому «Динамо» и «Ак Барсу». Кроме того, 18 сентября красно-синие без шансов проиграли дома «Локомотиву» 1:5. Здесь есть проблемы во вратарской линии и в обороне. Отчасти ЦСКА спасает игра в большинстве, без этого компонента голов было бы еще меньше.