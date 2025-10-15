Матч «Локомотив» — ЦСКА 15 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч «Локомотив» — ЦСКА начнется в 19:00 мск и пройдет на «Арене 2000». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».
Первый приезд главного тренера Никитина в Ярославль приходится на нелучшее время для обеих команд. И «Локомотив», и ЦСКА проиграли два последних матча. Но ярославцы лучше провели старт сезона, поэтому и находятся сейчас на втором месте на Западе, тогда как армейцы занимают 9-ю строчку в конференции. Почти каждый топ-клуб КХЛ уже прошел через спад, сейчас такая черная полоса у «Локо». Команда Хартли проиграла 4 матча из последних 6. Не выручает вратарь Исаев, молчит нападение: усилий Радулова и Сурина недостаточно. Да и видно, что ярославцы не сразу включаются в полную силу, а отыграться уже не успевают.
У ЦСКА кризис еще глубже. Игроки пока так и не привыкли к требованиям Никитина, недавно тренер даже отстранил от команды Спронга. Легионер набрал 14 очков в 14 матчах, но плохо играл в обороне, за что и был наказан. За последний месяц ЦСКА уступил почти всем конкурентам: дважды «Металлургу», по разу «Спартаку», московскому «Динамо» и «Ак Барсу». Кроме того, 18 сентября красно-синие без шансов проиграли дома «Локомотиву» 1:5. Здесь есть проблемы во вратарской линии и в обороне. Отчасти ЦСКА спасает игра в большинстве, без этого компонента голов было бы еще меньше.
Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Победа «Локомотива» в основное время стоит 2,10, а победа ЦСКА — 3,10. Много голов от этих команд не ждут, на тотал меньше 5,5 предлагают коэффициент 1,58, на тотал больше 5,5 — 2,38.