Матч «Металлург» — «Салават Юлаев» 16 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Салавата Юлаева» все по-прежнему грустно. Поражение в «Зеленом дерби» от «Ак Барса» (1:4) стало третьим подряд для уфимцев. Команде Козлова тяжело играть против топ-клубов, с «Ак Барсом» она нанесла всего 13 бросков за 40 минут. Игра к тому времени была уже сделана, казанцы забросили три шайбы ворота Самонова и одну в ворота Вязового. Главный тренер уфимцев посетовал на ошибки своих хоккеистов. Они и проиграли много единоборств, и часто теряли шайбу, пропускали быстрые атаки. При этом состав «Салавата» сильно уступает казанцам.