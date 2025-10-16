Ричмонд
Матч «Металлург» — «Салават Юлаев» 16 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В четверг, 16 октября, «Металлург» принимает «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Металлург"

Матч «Металлург» — «Салават Юлаев» начнется в 17:00 мск и пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске. В прямом эфире игру покажут «Кинопоиск» и KHL Prime.

«Металлург» — лучшая команда КХЛ в сентябре-октябре. Разин поставил скоростной и техничный хоккей и получил необходимых для этого хоккеистов. Более того, недавно магнитогорцы подписали еще и обладателя Кубка Стэнли Кузнецова. У звездного форварда не все получилось в СКА прошлом сезоне, но теперь он настроен показать свой уровень. «Металлург» выиграл в октябре 4 матча подряд, и только 4 дня назад эту серию оборвал «Авангард». Поражение не помешало команде Разина сохранить первое место в лиге.

У «Салавата Юлаева» все по-прежнему грустно. Поражение в «Зеленом дерби» от «Ак Барса» (1:4) стало третьим подряд для уфимцев. Команде Козлова тяжело играть против топ-клубов, с «Ак Барсом» она нанесла всего 13 бросков за 40 минут. Игра к тому времени была уже сделана, казанцы забросили три шайбы ворота Самонова и одну в ворота Вязового. Главный тренер уфимцев посетовал на ошибки своих хоккеистов. Они и проиграли много единоборств, и часто теряли шайбу, пропускали быстрые атаки. При этом состав «Салавата» сильно уступает казанцам.

«Металлург» уже один раз встречался в этом сезоне с «Салаватом Юлаевым». В сентябре магнитогорцы неожиданно уступили дома в овертайме — 2:3. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры почти не сомневаются в победе «Магнитки». На успех «Металлурга» в основное время дают 1,48, на победу «Салавата Юлаева» — 5,90. С голами ясности нет, тотал меньше 5,5 стоит 1,85, тотал больше 5,5 — 2,00.

Металлург Мг
6:4
0:0, 3:2, 3:2
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
16.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7314 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Виктор Козлов
Вратари
Александр Смолин
Александр Самонов
(00:00-58:02)
1-й период
01:32
Евгений Кузнецов
03:37
Александр Хохлачев
08:39
Александр Жаровский
16:00
Александр Жаровский
16:03
Евгений Кузнецов
2-й период
22:41
Джек Родуолд
(Максим Кузнецов)
24:59
Максим Кузнецов
27:40
Андрей Козлов
(Евгений Кузнецов, Александр Смолин)
29:49
Джек Родуолд
32:11
Валерий Орехов
(Дерек Барак, Руслан Исхаков)
34:13
Никита Коротков
39:56
Егор Яковлев
(Валерий Орехов, Дмитрий Силантьев)
3-й период
52:23
Егор Коробкин
(Макар Хабаров, Никита Коротков)
53:12
Алексей Маклюков
(Артем Минулин)
54:54
Владислав Ефремов
(Александр Жаровский)
56:34
Руслан Исхаков
(Сергей Толчинский)
57:43
Александр Жаровский
(Артем Горшков)
59:15
Никита Михайлис
Статистика
Металлург Мг
Салават Юлаев
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит