Хоккеист КХЛ дисквалифицирован на пять матчей за атаку арбитра

Спортивно‑дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Трактора» Григория Дронова на пять матчей за применение физической силы в отношении судьи, сообщается на сайте лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов / ТАСС

«Трактор» 23 октября в гостях проиграл «Автомобилисту» (3:5). На 35-й минуте Дронов был удален до конца матча за физический контакт с линейным арбитром.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Дронова по п. 1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении.

Штраф за нарушение данного пункта регламента составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Таким образом, Дронов пропустит два матча против новосибирской «Сибири», а также не поможет «Трактору» в играх с «Автомобилистом», казахстанским «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком».

27-летний Дронов является лидером среди защитников «Трактора» по очкам (13) и голам (5) в нынешнем чемпионате. Он проводит за челябинский клуб третий сезон.

Автомобилист
5:3
0:1, 2:0, 3:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11333 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Бенуа Гру
Вратари
Владимир Галкин
Крис Дригер
(00:00-56:34)
Крис Дригер
(57:28-57:50)
Крис Дригер
(58:25-58:38)
Крис Дригер
(c 58:57)
1-й период
00:45
Руслан Агламзянов
(Арсений Коромыслов, Семен Дер-Аргучинцев)
01:18
Даниил Карпович
07:35
Григорий Дронов
2-й период
25:06
Андрей Никонов
27:49
Данил Романцев
34:07
Ярослав Бусыгин
(Егор Черников, Максим Денежкин)
34:21
Григорий Дронов
36:22
Джесси Блэкер
(Кертис Волк, Максим Тарасов)
36:41
Дмитрий Юдин
36:41
Арсений Коромыслов
3-й период
46:23
Стефан Да Коста
(Роман Горбунов, Брукс Мэйсек)
53:32
Михаил Григоренко
(Логан Дэй, Семен Дер-Аргучинцев)
57:28
Никита Шашков
(Максим Денежкин)
58:25
Андрей Светлаков
(Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев)
58:57
Ярослав Бусыгин
(Джесси Блэкер)
Статистика
Автомобилист
Трактор
Штрафное время
6
26
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит