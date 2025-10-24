Хоккеист КХЛ дисквалифицирован на пять матчей за атаку арбитра

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Дронова по п. 1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении.